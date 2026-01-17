Senz’altro un sostegno in più alle famiglie, che potranno contare su una struttura dedicata ai piccolissimi. L’Amministrazione di Rende ha approvato, durante la seduta della Giunta Comunale del 16 gennaio, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un Asilo Nido nel quartiere Villaggio Europa. La struttura, prevista per trenta bambini, costerà 720mila euro, finanziati nell’ambito della Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università del Pnrr. «Questa delibera è un altro passo in avanti nella visione riformista che ispira l’Amministrazione Comunale, rivolta verso un welfare concreto e a misura di cittadino». Si legge in una nota del Comune di Rende.