Nuovi assetti politici all’interno della maggioranza consiliare di San Giorgio Albanese. Con un comunicato ufficiale firmato dal sindaco Gianni Gabriele e dai consiglieri di maggioranza, l’amministrazione comunale ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riorganizzazione della Giunta dopo le recenti tensioni maturate in Consiglio comunale.

Al centro della vicenda la decisione dei consiglieri Giuliano Conforti e Aurelia Sprovieri di costituire il gruppo autonomo “San Giorgio Rinasce”, scelta che, secondo la maggioranza, sarebbe stata comunicata senza alcun confronto preventivo con il resto della coalizione.

Nel documento si evidenzia come «l’azione amministrativa richiede una totale sintonia e una reciproca fiducia tra i suoi componenti». Una posizione che ha portato inevitabilmente alla revoca delle precedenti cariche ricoperte dai due consiglieri.

La maggioranza sottolinea inoltre che «le divergenze di opinione sono naturali in ogni gruppo», ma precisa che il confronto politico dovrebbe avvenire nelle sedi istituzionali e con piena condivisione interna. Secondo quanto riportato nella nota, la decisione di creare un nuovo gruppo avrebbe fatto venir meno «quel presupposto di unità e trasparenza» ritenuto essenziale per proseguire il percorso amministrativo.

Dopo il provvedimento di revoca, i consiglieri interessati hanno presentato le proprie dimissioni formali.

Contestualmente il sindaco ha avviato una riorganizzazione immediata della squadra amministrativa per garantire continuità all’attività del Comune. La nuova composizione della Giunta punta, secondo la maggioranza, a rispettare anche il risultato elettorale espresso dai cittadini.

Nel comunicato viene infatti ribadito il principio della «meritocrazia elettorale». Per questo motivo la carica di vicesindaco è stata affidata a Elena Turano, mentre Rosa Minisci è stata nominata assessore. Una scelta che, secondo i firmatari della nota, segue «rigorosamente l’ordine delle preferenze espresse nelle urne».

La maggioranza ha quindi rilanciato il proprio impegno politico dichiarandosi «una squadra unita, compatta e ancora più motivata», con l’obiettivo di assicurare stabilità amministrativa e attenzione alle esigenze del territorio.

Il documento porta la firma del sindaco Gianni Gabriele, del vicesindaco Elena Turano, dell’assessore Rosa Minisci e dei consiglieri Giuseppe Gabriele, Eugenio Montalto, Danilo Giorgio Sposato e Alfredo Gabriele.