I dem rivendicano il ruolo svolto nella vittoria di Antonio Barile e confermano disponibilità al dialogo con sindaco, Giunta e Consiglio comunale, nel rispetto delle istituzioni e dell'interesse pubblico

Auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione comunale, ma anche la rivendicazione del ruolo svolto nel percorso che ha portato all'elezione del sindaco Antonio Barile. È quanto afferma il Partito Democratico di San Giovanni in Fiore in una nota con la quale saluta l'avvio della nuova consiliatura e conferma la disponibilità a collaborare sui temi che riguardano il futuro della città.

Il Pd rivolge i propri auguri al sindaco Antonio Barile, alla Giunta appena nominata e all'intero Consiglio comunale, auspicando che ogni scelta amministrativa sia orientata esclusivamente all'interesse della comunità sangiovannese.

Nel documento, il partito richiama il contributo politico, organizzativo ed elettorale offerto durante la campagna amministrativa, sottolineando di aver sostenuto con convinzione il progetto che ha portato alla vittoria del centrosinistra.

Secondo il Pd, il percorso è stato costruito mettendo a disposizione una propria lista, una struttura organizzativa radicata sul territorio, competenze e consenso elettorale, rafforzando ulteriormente il sostegno ad Antonio Barile in occasione del ballottaggio, insieme alla lista degli Spontanei e alle altre forze della coalizione.

Il partito definisce questo apporto «rilevante», ribadendo il proprio ruolo di forza centrale del centrosinistra e di riferimento nel quadro politico locale, regionale e nazionale.

Guardando alla nuova fase amministrativa, il Pd conferma un atteggiamento improntato al senso delle istituzioni e alla responsabilità politica, dichiarando la piena disponibilità al dialogo e al confronto su tutte le questioni che riguardano lo sviluppo della città.

«Il bene di San Giovanni in Fiore – si legge nella nota – deve sempre prevalere su ogni interesse di parte». Per questo il partito assicura che valuterà con autonomia, equilibrio e spirito costruttivo ogni atto dell'amministrazione comunale, «senza pregiudizi ma con il rigore e il senso di responsabilità che contraddistinguono una grande forza democratica».

Il comunicato si conclude con un nuovo augurio di buon lavoro al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, nella convinzione che il confronto politico possa svilupparsi nel rispetto reciproco, nella trasparenza e nell'esclusivo interesse dei cittadini di San Giovanni in Fiore.