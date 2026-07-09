Una grande tavolata sotto le stelle, tra i vicoli del quartiere, le catene di lampadine spioventi e, sul colle, il Castello svevo, convitato di pietra, ma nel senso stretto. La cena di quartiere a Portapiana è stata un successo: la comunità si è raccolta in un serpentone al profumo di gnocchi al sugo, stinco, melanzane, polpette, pasta al forno. Ognuno è arrivato al proprio posto con qualcosa di pronto. Le bibite raffreddavano nelle fontane, la musica colorava l’aria e nessuno è rimasto in piedi.

«La seconda edizione l'abbiamo chiamata "ParmiJam" perché la parmigiana ne è stata il simbolo - racconta Francesco “Frankie” Manocchio glocal per vocazione -. L'anno scorso fu la notte della polpetta: ne hanno preparate più di 700. Ogni anno scegliamo una pietanza, ma poi ognuno prepara quello che vuole. Fa parte dello spirito della cosa».

L'evoluzione hip-pop dell'antichissima festa, che affonda le sue radici in un secolo di storia legata alla Madonna della Sanità e dei Santi Medici, è arrivata da due anni a questa parte. Negli anni Novanta il quartiere, complice lo spopolamento dei centri storici, era poco vivace e anche la festa aveva conosciuto un certo declino. 

Foto Daniele Spadafora

«Poi uno dei responsabili del comitato della parrocchia mi ha chiesto una mano per riorganizzare la festa e ho pensato a questa idea, quella dell'unica grande tavolata che mi era capitato di vedere in Spagna, ad Altea, ma anche a Bordeaux e a Maiorca. Ho detto: perché no? Ma ho voluto dare all'evento una veste comunicativa speciale: abbiamo fotografi, social media, c'è cura per l'aspetto grafico e per i contenuti. Abbiamo portato fuori dalle case le mamme e le nonne e le abbiamo messe davanti all'obiettivo per raccontare le loro ricette. Si sono divertite moltissimo».

Foto Alessandro Monetti

A orchestrare tutto il Comitato Boomerang («perché Portapiana dall'alto è un po' incurvata e perché certe cose belle, una volta lanciate, tendono a ritornare»), insieme a Le Par-MammyJam, al Comitato-Parrocchia. Oggi i social sono invasi degli scatti che restituiscono un colpo d’occhio bellissimo. Quella lingua di luci e umanità raccolta immersa nella notte.

«L'anno scorso, come intrattenimento, abbiamo destagionalizzato la strina dal Natale, declinandola in tarantella. Quest'anno la tavolata era così lunga e ricca che abbiamo chiamato due dee-jay che, dalla fine della messa, hanno fatto accoglienza musicale ai tanti, tantissimi che sono venuti».

La cena di quartiere è condividere, brindare, è la soglia di casa che perde i suoi confini, il vicino che diventa un famigliare, un amico, non più un estraneo. È tornare a uno spirito di fiducia, di comunità, che oggi sembra smarrito.

gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana
gallery image

La cena di quartiere di Portapiana