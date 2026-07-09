Kevin Marulla è pronto a tornare in Serie B. L’ex team manager del Cosenza, che nelle scorse ore ha salutato la Triestina attraverso i propri canali social, è vicino alla Juve Stabia. Un’indiscrezione che riguarda una figura lontana dai riflettori, ma centrale nella vita quotidiana di una squadra: presenza, organizzazione, equilibrio e rapporto costante con spogliatoio e staff.

Per Marulla sarebbe una nuova tappa importante dopo la parentesi alabardata. La Juve Stabia, reduce da mesi delicati sul piano societario ma pronta a ripartire dalla cadetteria, potrebbe puntare anche sulla sua esperienza per rafforzare l’area gestionale del club. Un profilo che conosce bene la Serie B, vissuta a lungo con il Cosenza tra salvezze, battaglie sportive e stagioni complicate.

Il legame con i Lupi resta la parte più forte della sua storia. Kevin ha trascorso tredici stagioni in rossoblù, partendo dalla Berretti nel 2012 fino alla prima squadra, costruendosi credibilità con discrezione e lavoro quotidiano. Figlio dell’indimenticato Gigi Marulla, bandiera eterna del Cosenza, ha sempre portato quel cognome con misura e rispetto. Ora per lui può aprirsi una nuova pagina a Castellammare, lontano da casa ma con un bagaglio rossoblù impossibile da cancellare.