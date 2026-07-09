La targa è stata consegnata durante il Radio Tv Forum 2026 di Roma. È l'unica emittente ecclesiale calabrese tra le 77 radio e televisioni locali celebrate per il mezzo secolo delle radio libere

Cinquant'anni di storia, informazione e servizio al territorio. Radio Jobel InBlu, emittente dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, è stata premiata con una targa celebrativa nel corso del Radio Tv Forum 2026, organizzato da Aeranti-Corallo nella sede di Confindustria a Roma.

Il riconoscimento è stato assegnato nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario delle radio e televisioni locali italiane, nate dopo la storica sentenza n. 202 del 28 luglio 1976 della Corte Costituzionale, che pose fine al monopolio statale delle trasmissioni radiotelevisive.

Fondata grazie all'intuizione e alla passione di don Mario Vizza nella parrocchia di Parenti, Radio Jobel è entrata, dopo la scomparsa del sacerdote, a far parte del più ampio progetto della comunicazione dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, continuando a svolgere un ruolo di riferimento per il territorio.

A ritirare il riconoscimento è stata la giornalista Debora Ruffolo, che ha ricevuto la targa dal presidente dell'Associazione Corallo, Franco Mugerli, nel corso della cerimonia che ha visto premiate 77 emittenti radiofoniche e televisive locali, comunitarie e commerciali, protagoniste della stagione delle radio libere.

Radio Jobel è risultata l'unica realtà ecclesiale calabrese a ricevere questo riconoscimento, a testimonianza di un percorso lungo mezzo secolo nel panorama dell'informazione e della comunicazione locale.

La premiazione ha concluso una giornata di confronto dedicata al futuro dell'emittenza locale, durante la quale è stato annunciato anche uno speciale annullo filatelico celebrativo per ricordare il cinquantesimo anniversario delle radio libere.

Dalla redazione dell'emittente sottolineano il valore simbolico del riconoscimento: «Non rappresenta soltanto il traguardo di cinquant'anni di trasmissioni, ma anche un impegno rinnovato per il futuro: continuare a essere una voce libera, accogliente e vicina alla nostra gente».

Al Radio Tv Forum hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria Alberto Barachini, il commissario Agcom Laura Aria, il vicepresidente del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com. Fulvio Scarpino, il presidente di Audiradio Antonio Martusciello, il direttore generale di Auditel Paolo Lugiato, il segretario generale aggiunto della FNSI Matteo Naccari, il presidente di Aeranti Marco Rossignoli e il presidente dell'Associazione Corallo Franco Mugerli.