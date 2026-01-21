Un paese accogliente, ordinato e vivibile tutto l’anno. È questa l’idea di fondo che guida il lavoro dell’assessore ai lavori pubblici Dario Presta, intervistato per fare il punto sulle trasformazioni in atto a San Lucido. «Sin dall'inizio abbiamo scelto una strada chiara: quella della programmazione e della progettazione», spiega. «Non abbiamo voluto interventi spot, ma una visione di città ben precisa».

Tra i temi centrali affrontati c'è quello della viabilità alternativa per eliminare il traffico dei mezzi pesanti nel centro cittadino. «Abbiamo progettato una strada alternativa per deviare i camion che attraversano il paese provenienti da una cava di Falconara. Non è solo un problema di traffico, ma di inquinamento acustico e ambientale, di sicurezza e decoro urbano».

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

Riqualificazione del centro storico e nuovi servizi per i cittadini

Uno degli interventi simbolo riguarda il recupero del centro storico, con la realizzazione di una risalita meccanica che collega il lungomare con la parte alta del borgo. «L’obiettivo è rendere San Lucido più accogliente anche per chi ci vive tutto l’anno, non solo per i turisti estivi».

Altra opera centrale è il nuovo lungomare, pensato non solo come via di transito, ma come biglietto da visita del paese. A questa visione si affiancano lavori meno visibili ma fondamentali: fognature, rete idrica, depurazione. «Abbiamo ottenuto 1,3 milioni di euro per il collettamento fognario di aree ancora sprovviste. Sulla rete idrica abbiamo già sostituito tratti con perdite e attivato nuove captazioni».

Emergenza idrica e collaborazione con la Regione

L'acqua resta una delle principali criticità del territorio. «Senza acqua non c'è dignità. Abbiamo avuto un finanziamento regionale da 500 mila euro per la sostituzione delle condotte più danneggiate e abbiamo installato contatori di nuova generazione. Confidiamo nell’intervento di Arrical per una soluzione strutturale».

Depurazione, PNRR e sostenibilità

Il sistema di depurazione, secondo Presta, è efficiente: «Due controlli a settimana da giugno a settembre. Il nostro impianto è sovradimensionato e questo è un vantaggio. Ma funziona solo con controlli puntuali».

Sul fronte PNRR, San Lucido ha già cantierato o in fase di avvio progetti per oltre 20 milioni di euro. «Il termine del 31 marzo per il completamento lavori ci impone una tabella di marcia serrata, ma siamo in linea. Tra gli interventi più importanti: la messa in sicurezza della panoramica, nuove scuole ad alta efficienza energetica e la rigenerazione dell’impianto sportivo con un finanziamento da 1,8 milioni».

Sicurezza stradale e rotatorie per salvare vite

Grande attenzione è riservata anche alla sicurezza stradale. «Il bivio nord è stato teatro di gravi incidenti. Siamo riusciti ad avviare l’opera della nuova rotatoria grazie all'Anas. Una volta conclusa, punteremo sul bivio sud».

Uno sguardo al futuro amministrativo

A meno di due anni dalla fine del mandato, l’amministrazione guidata da Cosimo De Tommaso vuole lasciare il segno. «Ci siamo occupati di tutto: turismo, scuola, sport, sicurezza, servizi essenziali. San Lucido ha bisogno di continuità per consolidare i risultati ottenuti e proseguire in questo percorso di crescita».