L'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: Fratelli d'Italia scende al 26%, la Lega al 5%. Conte sale al 15,9% e accorcia le distanze dal Pd. Le variabili Vannacci e Di Battista potrebbero ridisegnare gli equilibri delle coalizioni

La maggioranza di governo perde terreno, Giuseppe Conte riduce sensibilmente la distanza da Elly Schlein e Roberto Vannacci consolida una posizione che potrebbe risultare determinante nella costruzione delle alleanze per le politiche del 2027. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sabato 28 novembre dal Corriere della Sera, restituisce la fotografia di un sistema politico nel quale i rapporti di forza cominciano a mutare, mentre le due principali coalizioni devono fare i conti con problemi di leadership, contraddizioni programmatiche e potenziali concorrenti esterni. Il campo largo raggiunge il 45,2%, contro il 39,3% del centrodestra tradizionale, con un vantaggio di 5,9 punti percentuali che, tuttavia, potrebbe essere annullato e persino rovesciato, sul piano aritmetico, dall'ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione di governo.

Il dato più significativo per Palazzo Chigi è l'arretramento di Fratelli d'Italia, che perde sette decimali rispetto a ottobre e scende al 26%, tornando sostanzialmente al risultato ottenuto alle elezioni politiche del settembre 2022. Il partito della presidente del Consiglio conserva un ampio vantaggio sul Pd, ma la rilevazione interviene in una fase particolarmente delicata per Giorgia Meloni, alle prese con le difficoltà parlamentari della manovra economica, le rivendicazioni degli alleati e un quadro internazionale che impone al governo scelte tutt'altro che semplici.

Pagnoncelli individua nelle divisioni della maggioranza e nell'insoddisfazione di alcune categorie per la legge di bilancio possibili spiegazioni dell'arretramento. Lo scontro parlamentare sugli e-book scolastici, le divergenze interne alla Lega e la crescente necessità degli alleati di rivendicare una propria autonomia politica contribuiscono a delineare uno scenario nel quale la superiorità elettorale di Fratelli d'Italia non coincide necessariamente con una maggiore capacità di direzione della coalizione. Una distinzione che assume particolare rilevanza nell'ultimo tratto della legislatura, quando le esigenze della campagna elettorale rischiano di prevalere sulla disciplina di governo.

Forza Italia recupera due decimali, attestandosi al 6,5%, mentre Noi Moderati raggiunge l'1%. La nuova formazione Sindaci d'Italia-Sud chiama Nord di Cateno De Luca entra nella rilevazione con lo 0,8%. A registrare un ulteriore arretramento è invece la Lega, che perde 0,6 punti e scende al 5%, quasi quattro punti al di sotto del risultato delle politiche del 2022.

Salvini in difficoltà, Vannacci e il dilemma delle alleanze

Per Matteo Salvini il problema non riguarda più soltanto la perdita di consenso rispetto alle stagioni migliori del Carroccio, ma la presenza di un concorrente capace di occupare una parte dello spazio politico della destra identitaria. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, raggiunge l'8%, tre punti sopra la Lega e un punto e mezzo sopra Forza Italia, consolidandosi come una forza con la quale la presidente del Consiglio potrebbe essere chiamata a negoziare.

La prospettiva di un accordo elettorale con l'ex generale pone tuttavia Giorgia Meloni davanti a una scelta complessa. L'allargamento della coalizione consentirebbe, sulla carta, di raggiungere il 47,3%, superando di 2,1 punti il campo largo. Ma l'operazione comporterebbe conseguenze politiche che non possono essere misurate attraverso la semplice addizione delle percentuali: dalla convivenza tra Salvini e Vannacci alle possibilità reazioni dell'elettorato moderato di Forza Italia, fino alla ridefinizione dei rapporti di forza all'interno della maggioranza.

Il sondaggista invita infatti a considerare queste aggregazioni per quello che sono, ossia «somme aritmetiche», senza dare per scontato che gli elettorati dei singoli partiti convergano automaticamente su una coalizione costruita attraverso accordi tra i vertici. Un'intesa con Vannacci potrebbe modificare non soltanto il perimetro elettorale del centrodestra, ma anche il suo baricentro politico, aprendo un confronto sulla capacità di conciliare le istanze della destra identitaria con quelle della componente liberale e moderata.

La questione delle alleanze assume ulteriore rilevanza alla luce della legge elettorale e del meccanismo del premio di maggioranza, richiamato da Pagnoncelli, sul quale pesa ancora il vaglio della Consulta. La composizione delle coalizioni diventa quindi uno degli elementi centrali della strategia elettorale, fermo restando che una rilevazione delle intenzioni di voto per la Camera non può essere automaticamente tradotta in una previsione sulla futura composizione del Parlamento.

Conte cresce, Schlein arretra e l'incognita Di Battista agita il campo largo

Se Giorgia Meloni deve interrogarsi sulla tenuta della propria maggioranza, Elly Schlein è chiamata ad affrontare un problema di natura differente: quello della leadership di una coalizione potenzialmente competitiva, ma nella quale il primato politico del Partito democratico appare meno solido rispetto a qualche mese fa.

Il Pd scende al 19,5%, perdendo quattro decimali, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna un punto intero e raggiunge il 15,9%, il risultato migliore registrato nella serie di rilevazioni successiva alle elezioni europee del 2024. La distanza tra democratici e pentastellati si riduce così a 3,6 punti, contro gli otto che li separavano nella rilevazione dello scorso aprile.

La strategia di Giuseppe Conte, incentrata sul reddito di cittadinanza, sulla tassazione dei grandi patrimoni e sulla questione degli aiuti all'Ucraina, sembra produrre risultati sul piano del consenso. A perdere terreno è anche Alleanza Verdi e Sinistra, che arretra di mezzo punto e si attesta al 5,8%. Italia Viva e +Europa raggiungono entrambe il 2%, mentre Azione di Carlo Calenda, collocata fuori dalle due coalizioni nell'aggregazione proposta dal sondaggio, sale al 3,5%.

Il rafforzamento del Movimento 5 Stelle rende più complessa la definizione della candidatura alla presidenza del Consiglio e potrebbe alimentare il confronto sulle eventuali primarie. La questione riguarda non soltanto la scelta del candidato, ma la stessa identità politica del centrosinistra, attraversato da divergenze sulla politica internazionale, sulla politica fiscale e sulla collocazione delle componenti centriste. Non sfugge, peraltro, che l'aggregazione composta esclusivamente da Pd, M5S e AVS si fermerebbe al 41,2%, quattro punti al di sotto del campo largo comprensivo di Italia Viva e +Europa.

Le intenzioni di voto e gli scenari delle coalizioni secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato dal Corriere della Sera il 28 novembre 2026.

Su questo equilibrio ancora precario potrebbe innestarsi la variabile Alessandro Di Battista, la cui eventuale lista, anche con il possibile sostegno di Beppe Grillo, viene espressamente richiamata da Pagnoncelli tra gli elementi suscettibili di modificare l'offerta politica.

Un'eventuale candidatura dell'ex parlamentare pentastellato potrebbe intercettare una parte dell'elettorato del Movimento, ma anche cittadini oggi orientati verso l'astensione. La portata del fenomeno resta da misurare e sarebbe prematuro quantificarne gli effetti. Certamente, però, la possibilità che una nuova formazione politica si collochi al di fuori del campo largo introduce un ulteriore elemento di incertezza proprio mentre Conte vede crescere il proprio peso negoziale.

Sul fronte del gradimento, intanto, il governo mantiene un indice pari a 41, mentre quello personale di Giorgia Meloni scende da 42 a 41. Rimane sostanzialmente stabile la graduatoria degli altri leader, con Conte davanti a Schlein e Tajani.

C'è infine un numero che dovrebbe indurre alla prudenza entrambi gli schieramenti: il 40,3% degli elettori rientra nell'area del non voto e dell'indecisione, che comprende astensionisti, indecisi e quanti si orientano verso schede bianche o nulle.

È in questa vasta porzione di Paese che potrebbe maturare una parte decisiva del risultato delle prossime elezioni politiche. Mentre il centrodestra discute dei confini della propria coalizione e il centrosinistra si interroga su chi debba guidarlo, la vera sfida resta quella di riconquistare gli elettori che non si riconoscono nell'attuale offerta politica. Perché le elezioni si possono anche preparare con la calcolatrice, ma difficilmente si vincono soltanto con quella.