Il segretario del circolo di Rende del Partito socialista Francesco Tenuta esprime soddisfazione per la stabilizzazione di venti tirocinanti di inclusione sociale effettuata nella giornata di ieri da parte dell’amministrazione comunale di rende. Nel comunicato diramato dal tenuta si legge: «A nome mio e di tutto il Partito Socialista Italiano, esprimo soddisfazione e compiacimento per la stabilizzazione dei lavoratori TIS al Comune di Rende. È un traguardo di grande valore, che cancella anni di precarietà e restituisce ai lavoratori e alle loro famiglie la dignità dell’occupazione, la tranquillità della vita quotidiana e una concreta prospettiva per il futuro.

Chi ha vissuto sulla propria pelle il peso e l’ansia della precarietà, conquista, oggi, la meritata stabilità e, soprattutto, la certezza lavorativa. Questa amministrazione aveva assunto un impegno solenne con i lavoratori e lo ha mantenuto, con coerenza e responsabilità. Si tratta, senza dubbio, di uno dei risultati più rilevanti e qualificanti che abbiamo raggiunto: un segno tangibile di attenzione verso i temi centrali del lavoro, dei giovani e della tutela sociale.

Con l’ingresso di queste nuove forze, il Comune di Rende rafforza il proprio organico e la propria capacità amministrativa. Ai neoassunti, che entrano a far parte di questa grande famiglia, va l’augurio più caloroso del PSI, unitamente all’invito a custodire l’alto valore del ruolo assunto, operando sempre con spirito di servizio, dedizione e massimo rispetto nei confronti dei cittadini», conclude il segretario del circolo di Rende del PSI Francesco Tenuta.