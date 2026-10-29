La Bim Bum Rende prepara la trasferta di Benevento, in programma sabato 31 ottobre alle 18 al PalaMiwa. La squadra allenata da Gianpaolo Ambrico cerca la prima vittoria stagionale contro una formazione che occupa le zone alte della classifica con 6 punti.

I biancorossi sono ancora a quota zero e affrontano un avversario reduce dal successo esterno contro Ragusa. Il gruppo rendese è al lavoro per arrivare pronto all’appuntamento e provare a sbloccare il proprio campionato.

Benevento arriva dalla vittoria sul campo di Ragusa

La formazione sannita si presenta alla sfida dopo aver vinto a Ragusa per 75-69. Un risultato che accompagna Benevento verso il confronto casalingo con la Bim Bum e conferma le difficoltà dell’impegno per i biancorossi.

La squadra di Ambrico dovrà quindi misurarsi con un avversario che arriva da una vittoria e ha già raccolto 6 punti in classifica.

Bim Bum Rende alla ricerca del primo successo

Per Rende l’obiettivo è conquistare la prima vittoria della stagione e cambiare il proprio andamento in campionato.

La preparazione prosegue in vista della gara del PalaMiwa, dove sabato alle 18 i biancorossi cercheranno di interrompere il digiuno di successi.