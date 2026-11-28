Il parlamentare si è rivolto a Salvini: chiesti interventi urgenti presso Anas, un piano straordinario di messa in sicurezza e la valutazione di soluzioni infrastrutturali alternative

Otto vite spezzate in due distinti incidenti stradali, nell’arco di appena 211 giorni. Un bilancio drammatico che impone una risposta concreta e tempestiva da parte delle istituzioni. Il deputato di Forza Italia Andrea Gentile ha presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sollecitare urgenti iniziative finalizzate alla messa in sicurezza della strada statale 107 Silana-Crotonese, con particolare riferimento alla galleria Fiego, nel territorio comunale di San Fili, e all’intero tratto compreso tra Paola e San Fili.

Il 14 novembre scorso, un gravissimo incidente stradale all’interno della galleria è costato la vita a cinque persone. Soltanto pochi mesi prima, il 17 aprile, un altro tragico sinistro sul medesimo tratto aveva provocato la morte di due persone, di 19 e 46 anni, e il ferimento di altre. Nei giorni successivi era deceduta anche una neonata, venuta alla luce mediante un parto cesareo d’urgenza cui era stata sottoposta una delle donne coinvolte nell’incidente.

«Otto vite spezzate in meno di sette mesi sulla medesima infrastruttura rappresentano un bilancio drammatico, di fronte al quale le istituzioni hanno il dovere di intervenire. Nel pieno rispetto degli accertamenti demandati all’autorità giudiziaria, ritengo indispensabile promuovere una verifica straordinaria delle condizioni di sicurezza della statale 107, individuando tutte le soluzioni tecnicamente praticabili per prevenire ulteriori tragedie».

Con l’interrogazione parlamentare, Gentile ha chiesto al Ministro di promuovere, attraverso Anas, un’ispezione straordinaria della galleria Fiego e delle relative aree di accesso, verificando le condizioni della pavimentazione, dell’illuminazione, della segnaletica, della visibilità, dell’aderenza del manto stradale e dei dispositivi di sicurezza esistenti.

L’iniziativa parlamentare sollecita inoltre la predisposizione di un piano straordinario di messa in sicurezza, attraverso la valutazione di specifici interventi: dispositivi di separazione dei flussi veicolari, bande longitudinali vibranti, segnaletica luminosa, videosorveglianza intelligente, sistemi di rilevamento automatico degli incidenti e di controllo della velocità, nonché il potenziamento dell’illuminazione, del drenaggio e dei sistemi di gestione delle emergenze.

Nell’interrogazione viene richiamata anche l’esperienza della galleria Signayes, in Valle d’Aosta, quale riferimento per valutare l’adozione di analoghe soluzioni tecnologiche e di sicurezza in Calabria.

«Esistono strumenti e tecnologie già previsti per altre infrastrutture stradali italiane, la cui applicabilità alla galleria Fiego merita di essere attentamente valutata. È necessario che anche la Calabria possa beneficiare delle più moderne soluzioni in materia di prevenzione e sicurezza stradale, naturalmente tenendo conto delle caratteristiche dell’infrastruttura e dei volumi di traffico».

Il deputato ha inoltre chiesto al Ministro di valutare la costituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza della SS 107, con il coinvolgimento della Prefettura di Cosenza, di Anas, delle forze dell’ordine e dei comuni interessati, nonché di chiarire se risultino già programmati o finanziati interventi di ammodernamento, indicando le risorse disponibili, lo stato delle procedure e i relativi cronoprogrammi.

Particolare rilievo assume, infine, la richiesta di valutare interventi strutturali di più ampia portata, compresa la separazione fisica dei sensi di marcia o la realizzazione di infrastrutture alternative, qualora gli interventi ordinari non risultino sufficienti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

«La statale 107 costituisce un collegamento strategico tra la costa tirrenica cosentina e l’area urbana di Cosenza e Rende, quotidianamente percorso da lavoratori, studenti, pendolari, mezzi commerciali e veicoli di soccorso. La sua sicurezza assume un’importanza ancora maggiore in considerazione della funzione di collegamento con le strutture sanitarie del capoluogo. Le criticità di questa arteria incidono sulla mobilità, sulle attività economiche e sulla tempestività degli interventi di emergenza».

«Con questa iniziativa parlamentare ho inteso richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di affrontare la questione in maniera organica, valutando sia gli interventi di sicurezza realizzabili sull’attuale infrastruttura sia eventuali soluzioni strutturali di più ampio respiro. Occorrono risposte concrete, risorse adeguate e tempi certi. La sicurezza dei cittadini non può essere affrontata soltanto sull’onda emotiva delle tragedie, ma deve rappresentare una priorità permanente dell’azione istituzionale».

«Alle famiglie delle vittime rinnovo la mia più sincera vicinanza. Onorare la memoria di chi ha perso la vita - ha concluso gentile - significa anche impegnarsi concretamente affinché simili tragedie non si ripetano».