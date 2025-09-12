Pasquale Tridico, europarlamentare di Left e candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Calabria (Unical). L’evento ha avuto un significato particolare, essendo l’ultimo con Nicola Leone nelle vesti di Rettore.

«L’Università della Calabria è sicuramente un’università di eccellenza. Sono veramente contento. Il lavoro fatto è stato molto importante nel rilanciare le competenze dell’università. Sono molto legato all’Unical e va sostenuta» ha dichiarato Tridico.

Nel suo intervento ai microfoni dei giornalisti, ha posto l’accento sulla necessità di un maggiore sostegno politico e istituzionale all’ateneo di Rende. «Abbiamo l’idea di rilanciare il dottorato industriale di coordinamento tra tutte e tre le grandi università della Calabria: Magna Grecia, Mediterranea e l’Unical. Ci sono tante cose interessanti che succedono e c’è necessità di un’azione incisiva di politica pubblica regionale a sostegno di questa università».

Secondo il candidato governatore, l’Università della Calabria rappresenta non solo un polo formativo e di ricerca di primo piano, ma anche un motore strategico per lo sviluppo dell’intero territorio regionale. Di seguito il video dell’intervista.