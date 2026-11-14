Perfidia rovescia il copione delle alleanze e il generale non esclude di accogliere il leader della Lega nel suo partito. Poi ammette il peccato della superbia («forse sono troppo ambizioso») e ironizza su Occhiuto: «Sulle Suppletive sbaglia i conti, gli regalerò un pallottoliere»

La politica italiana è un formidabile laboratorio di paradossi, nel quale le alleanze si costruiscono e si disfano, i leader cambiano posizione e perfino le gerarchie possono essere capovolte nel giro di una domanda. Roberto Vannacci che apre le porte di Futuro Nazionale a Matteo Salvini è una di quelle immagini capaci di raccontare un'intera stagione politica meglio di molte analisi, soprattutto perché a pronunciarla è proprio l'uomo che ha lasciato la Lega per costruire una propria formazione. A provocare il cortocircuito è stata Antonella Grippo, nella puntata di Perfidia andata in onda venerdì 13 novembre su LaC Tv, significativamente intitolata Che scempio che fa. Una serata dedicata alle parole della politica, alle promesse, alle contraddizioni e a quelle che la conduttrice ha definito senza troppi riguardi le «supercazzole» prodotte dal Palazzo.

Il risultato è stato un confronto nel quale Vannacci ha immaginato Salvini come possibile compagno di partito, Enzo Bruno ha rimproverato ai Cinque Stelle il comportamento tenuto nei confronti di Flavio Stasi e Antonello Talerico ha raccontato di aver respinto un tentativo di chiarimento con Francesco Cannizzaro. Tre vicende differenti, accomunate da una domanda che ha attraversato l'intera trasmissione: quanto valgono davvero le parole pronunciate dai protagonisti della politica?

Vannacci ribalta la domanda: Salvini in Futuro Nazionale? «Perché no?»

La questione iniziale era quella consueta: quali condizioni potrebbero consentire a Vannacci di tornare nell'orbita del centrodestra? Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, aveva indicato la necessità di condividere i valori della coalizione e di smettere di comportarsi, a suo giudizio, come una «stampella della sinistra». Per spiegarsi aveva utilizzato anche la metafora di un vegano e di un carnivoro difficilmente conciliabili davanti allo stesso piatto. Vannacci, però, non si è mostrato particolarmente interessato a chiedere il permesso di rientrare. Ha rivendicato la propria autonomia, contestato le scelte della maggioranza su immigrazione, Green Deal e sostegno militare all'Ucraina e definito l'attuale centrodestra una «ipodestra», sostenendo che si sarebbe allontanato dalle promesse rivolte agli elettori.

Poi Grippo ha cambiato prospettiva. Anziché chiedere se Vannacci potesse essere riaccolto da Salvini, gli ha domandato se sarebbe stato disposto ad accogliere Salvini in Futuro Nazionale. La risposta è arrivata senza esitazioni apparenti: «Se si inquadra nel nostro programma, perché no?». Naturalmente non si tratta di un invito formale, né dell'annuncio di un'operazione politica. È una risposta ipotetica, subordinata all'accettazione del programma di Futuro Nazionale. Ma il suo significato politico è evidente: Vannacci si presenta come il titolare di una casa nella quale potrebbe essere Salvini, eventualmente, a dover chiedere ospitalità. Un capovolgimento che racconta le ambizioni dell'ex generale e la volontà di non apparire più come una componente da recuperare, ma come un interlocutore capace di dettare condizioni.

La confessione laica del generale: «Sono troppo ambizioso. La superbia, forse»

Il confronto con Vannacci ha avuto anche un secondo momento, costruito da Grippo come una sorta di confessione laica, tra interrogativi morali, provocazioni personali e riferimenti ai peccati capitali. Il generale ha risposto alle domande della conduttrice, ammettendo di avere qualche volta mentito, di aver desiderato mentalmente la moglie di un altro uomo e respingendo l'etichetta di simbolo sessuale. Quando gli è stato chiesto quale peccato potesse caratterizzarlo maggiormente, ha individuato nell'ambizione il proprio tratto dominante. «Sono troppo ambizioso», ha riconosciuto, aggiungendo: «La superbia forse, no? È uno dei peccati mortali che potrebbe caratterizzarmi». Quel «forse» merita di essere conservato, perché distingue una riflessione personale da una confessione categorica. Resta però una risposta significativa per un protagonista che ha trasformato la propria notorietà militare in un progetto politico autonomo.

Alla suggestione di essere un cavallo di Troia di Vladimir Putin, Vannacci ha replicato con un'altra formula destinata a far discutere: «Io sono il cavallo di Troia di Roma, eventualmente». La politica estera è rimasta uno dei terreni più controversi del confronto. Vannacci ha contestato la rappresentazione della minaccia russa e le scelte europee sul riarmo, avanzando dubbi sull'attribuzione a Mosca di alcuni attacchi informatici. Posizioni che restano valutazioni politiche dell'intervistato e non costituiscono, da sole, una verifica dell'origine degli episodi richiamati.

Occhiuto, il pallottoliere e la scommessa su Mimmo Giannetta

Il generale non ha risparmiato neppure Roberto Occhiuto. Parlando dei risultati elettorali e del peso conquistato da Futuro Nazionale nel Reggino, ha contestato la lettura politica del presidente della Regione, ricorrendo a due battute particolarmente taglienti. «A Occhiuto la prossima volta regalerò un pallottoliere, perché evidentemente non sa fare i conti», ha dichiarato. E ancora, giocando sul cognome del governatore: «Le sassate evidentemente le ha prese Occhiuto, solo che non le ha viste, a dispetto del suo cognome».

Vannacci ha rivendicato il risultato ottenuto dalla propria area politica a Reggio Calabria, indicando una percentuale dell'11%, e ha presentato Mimmo Giannetta come una figura sulla quale continuare a investire. «Mimmo Giannetta sarà un nostro grande candidato», ha assicurato, sostenendo che i galloni politici, come quelli militari, si conquistano sul campo. Le percentuali e i confronti elettorali evocati durante il confronto richiedono una lettura distinta delle singole consultazioni. Il messaggio politico, invece, è chiaro: Vannacci intende utilizzare anche la Calabria per consolidare una presenza territoriale e dimostrare che Futuro Nazionale non vuole limitarsi a esercitare pressione sugli alleati.

Flavio Stasi, Enzo Bruno rompe il silenzio: «Se i Cinque Stelle si sono guardati la mano, hanno sbagliato»

Dalla politica nazionale alla Calabria, il confronto si è fatto ancora più delicato quando Grippo ha richiamato la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, e le reazioni dei suoi alleati. La conduttrice ha contestato soprattutto l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, giudicando insufficiente la risposta politica e umana arrivata dopo il clamore mediatico della vicenda. Enzo Bruno, esponente dell'opposizione regionale, ha scelto una formulazione prudente ma inequivocabile nella sostanza: «Se si sono in qualche modo guardati la mano, hanno sbagliato».

Bruno non ha sostenuto di conoscere le ragioni del comportamento dei Cinque Stelle, né ha annunciato una rottura politica. Ha però riconosciuto che un eventuale calcolo di opportunità, davanti alle difficoltà di un alleato, sarebbe stato un errore. Grippo ha immediatamente sottolineato il valore della dichiarazione, osservando che quella risposta meritava di diventare un titolo giornalistico. Bruno ha inoltre rivendicato il sostegno offerto a Stasi in Consiglio regionale, raccontando di essersi battuto, insieme al collega Ranuccio, contro una proposta che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe cancellato una disposizione relativa ai finanziamenti destinati a Corigliano-Rossano. La loro iniziativa avrebbe consentito di ascoltare il sindaco e di trasformare la cancellazione prevista in una modifica normativa.

Nel dibattito è stato ricordato anche l'intervento di solidarietà del segretario regionale del Pd, Nicola Irto, mentre sono state espresse critiche alle dichiarazioni del ministro Francesco Lollobrigida . Accuse e valutazioni che i protagonisti hanno formulato nel corso d ella trasmissione e che vanno tenute distinte dagli accertamenti giudiziari. Il nodo politico resta quello dell'isolamento di Stasi, almeno nella percezione espressa dagli ospiti: un sindaco che potrebbe rappresentare una risorsa per il centrosinistra calabrese, ma che, secondo Bruno, non avrebbe ricevuto da tutti gli alleati la vicinanza attesa.

Talerico sfida Occhiuto e rivela: «Cannizzaro voleva incontrarmi, non ho nulla da chiarire»

Un'altra frattura è emersa all'interno del centrodestra regionale, con Antonello Talerico sempre più critico nei confronti del sistema politico costruito attorno a Occhiuto. Il consigliere ha ribadito di non contestare il governatore per ragioni personali, ma di opporsi a un metodo che, a suo giudizio, ridurrebbe il confronto interno alla maggioranza e trasformerebbe la gestione della cosa pubblica in una questione riservata a pochi. «Contesto questo sistema di gestire la cosa pubblica come se fosse di proprietà di un gruppo, di un comitato politico che vive all'interno del partito», ha affermato.

Poi la rivelazione sul tentativo di chiarimento con Francesco Cannizzaro. «Ieri a Catanzaro è venuto Cannizzaro e voleva incontrarmi per chiarire. Io ho detto: non ho nulla da chiarire», ha raccontato Talerico, aggiungendo che le questioni politiche le sta già affrontando pubblicamente, attraverso la stampa e i mezzi di informazione. Il consigliere ha escluso che un incarico possa convincerlo a rinunciare alle proprie critiche, respingendo l'idea di una contrapposizione destinata a risolversi attraverso una nomina. Si tratta, naturalmente, della ricostruzione fornita da Talerico: dalla trasmissione non emergono conferme dirette di Cannizzaro sulle ragioni dell'incontro richiesto.

Il confronto con Enzo Bruno si è poi acceso sull'efficacia dell'opposizione regionale, sulla conoscenza degli atti amministrativi e sulle iniziative riguardanti Arcal. Talerico ha accusato alcuni esponenti dell'opposizione di non esercitare fino in fondo il proprio ruolo di controllo; Bruno ha respinto le critiche e rivendicato le battaglie condotte nelle sedi istituzionali.

Crisanti e Loizzo, lo scontro sulla sanità e sulle preferenze

La puntata ha riservato ampio spazio anche alla legge elettorale e alla sanità, con un confronto particolarmente acceso tra Andrea Crisanti e Simona Loizzo. Sulla riforma elettorale, Crisanti ha contestato alcuni meccanismi della proposta, richiamando il tema dell'alternanza di genere e invitando ad attendere un eventuale pronunciamento della Corte costituzionale. Loizzo ha difeso l'impegno della Lega sulle preferenze, mentre Vincenzo Speziali ed Enzo Bruno hanno criticato il mantenimento di posizioni bloccate nelle liste.

Ancora più duro lo scontro sul rapporto tra sanità pubblica e privata accreditata. «Io penso che ogni euro di profitto che un privato accreditato faccia coi soldi dei contribuenti è un euro di troppo», ha sostenuto Crisanti, accusando le strutture private di beneficiare, nella propria attività, anche dell'infrastruttura pubblica necessaria a gestire le complicanze cliniche. Loizzo ha respinto l'impostazione, distinguendo il privato puro dalle strutture accreditate che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. Richiamando anche la propria esperienza personale di paziente, ha sottolineato che per chi necessita di cure conta poter ricevere tempestivamente una prestazione senza doverla pagare direttamente.

Bruno ha riportato il discorso in Calabria, denunciando le differenze nei tempi di attesa tra pubblico e privato accreditato e citando il caso delle PET. I tempi specifici indicati nel dibattito restano da verificare, ma il tema politico sollevato è quello dell'effettiva parità di condizioni tra le strutture e dell'accessibilità delle cure.

Pedullà, le primarie e il centrosinistra che cerca un programma

Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha affrontato il tema delle alleanze e delle competizioni interne al centrosinistra, sollecitato da Grippo sulle tensioni tra Giuseppe Conte, Elly Schlein e Matteo Renzi. Pedullà ha difeso il confronto tra le forze politiche, anche quando diventa aspro, sostenendo che la coalizione debba costruire una proposta di netta discontinuità rispetto al governo Meloni. Non ha però fornito una risposta definitiva sulla questione dei rapporti con Renzi.

Sul fronte della sicurezza, ha invitato a non attribuire automaticamente ogni attacco informatico alla Russia, insistendo sulla necessità di investire nella cybersicurezza, nella formazione del personale e nella protezione delle amministrazioni pubbliche. Grippo ha richiamato anche un approfondimento di Francesco Rende sugli investimenti per la sicurezza informatica in Calabria, con risorse individuate per oltre 34 milioni di euro, e ha riportato la discussione sulla capacità delle istituzioni di trasformare gli stanziamenti in protezione effettiva. Pedullà ha infine rilanciato il tema degli extraprofitti bancari, sostenendo la necessità di un maggiore contributo degli istituti di credito alle politiche economiche e sociali.

Le parole della politica e lo scempio delle contraddizioni

Alla fine, Che scempio che fa ha mantenuto la promessa contenuta nel titolo. Grippo ha inseguito le parole abusate della politica, dall'«opposizione costruttiva» alla «rivoluzione gentile», dalle formule sulla fiducia nella magistratura alle dichiarazioni che spesso nascondono più di quanto rivelino. Il risultato è stato un confronto nel quale nessuno ha potuto sottrarsi completamente alle proprie contraddizioni, tra accuse, ironie, rivendicazioni e qualche ammissione inattesa.

La più sorprendente resta quella di Vannacci, che non esclude di accogliere Salvini nel proprio partito, purché ne accetti il programma. Il generale che era entrato nella Lega ora immagina, almeno per ipotesi, una Lega che possa entrare nel suo progetto politico attraverso il proprio leader. Forse è soltanto una provocazione. Ma nella politica delle ambizioni, delle alleanze reversibili e delle leadership in continua competizione, anche una provocazione può diventare un messaggio. Soprattutto quando a pronunciarla è un uomo che, interrogato sul proprio peccato capitale, non ha escluso la superbia.

Guarda la puntata "Che scempio che fa" di Perfidia su LaC Play.