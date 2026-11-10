In Calabria più di un ricovero oncologico su due avviene fuori regione. È uno dei dati più significativi contenuti nel Rapporto Svimez 2026, che torna a misurare il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord attraverso le condizioni materiali delle famiglie, l'accesso ai servizi essenziali e il diritto alla salute. Nel dettaglio, il 50,2% dei ricoveri oncologici dei residenti calabresi si registra in strutture del Centro-Nord. Una percentuale che restituisce la dimensione della mobilità sanitaria e delle difficoltà che accompagnano il percorso di cura per tanti cittadini.

Il rapporto «L'economia e la società del Mezzogiorno» descrive un Sud nel quale le disuguaglianze economiche si intrecciano con quelle sociali e territoriali. Non si tratta soltanto di redditi più bassi: per una parte consistente della popolazione diventa difficile sostenere le spese per l'abitazione, garantire condizioni adeguate ai figli, riscaldare casa o affrontare una necessità sanitaria.

Calabria, il peso della mobilità sanitaria oncologica

Il dato sui ricoveri oncologici è tra quelli che riguardano più direttamente la Calabria. Nel complesso del Mezzogiorno, il 18,2% dei ricoveri per tumore dei residenti avviene in strutture del Centro-Nord. La quota calabrese sale però al 50,2%, oltre una volta e mezzo la media meridionale. Un indicatore che segnala quanto sia rilevante il ricorso a strutture sanitarie fuori regione per i pazienti calabresi.

Accanto alla mobilità sanitaria, Svimez segnala anche le difficoltà di accesso alle prestazioni: il 24,2% delle persone economicamente fragili del Sud ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici. Il problema, dunque, non riguarda soltanto la possibilità di raggiungere un centro di cura lontano, ma anche quella di sostenere i costi e ottenere le prestazioni necessarie.

Casa e bollette, oltre cinque milioni di famiglie in difficoltà

Le fragilità attraversano anche la vita quotidiana. Nel 2024, il 60,7% delle famiglie meridionali, circa 5,2 milioni, ha giudicato troppo elevate le spese per l'abitazione. Nel Centro-Nord la percentuale scende al 55%. A livello nazionale, il problema riguarda il 56,8% dei nuclei familiari, oltre 15 milioni di persone.

Nel conto rientrano affitto, interessi sul mutuo, condominio, manutenzione, utenze e servizi. Secondo la Svimez, nel Mezzogiorno le disuguaglianze di reddito si riflettono anche nella qualità degli alloggi, che tende a peggiorare quando diminuiscono le risorse economiche disponibili.

Un'altra criticità riguarda l'accesso all'acqua: il 18,6% delle famiglie del Sud segnala irregolarità nell'erogazione, contro il 4,1% del Centro-Nord. Nelle Isole la quota supera addirittura una famiglia su quattro.

Povertà energetica e minori: il divario si trasmette alle nuove generazioni

La povertà energetica coinvolge nel Mezzogiorno 1,1 milioni di famiglie, pari al 13,6% del totale. È quasi il doppio rispetto al Centro-Nord, dove l'incidenza si ferma al 7,1%. Nel 2025 riscaldare la propria abitazione è stato considerato troppo oneroso dal 15,2% delle famiglie del Sud e dal 16,6% di quelle delle Isole.

Particolarmente preoccupante è la condizione dei più piccoli. Quasi un minore meridionale su due, il 49,9% per un totale di circa 1,7 milioni, vive in una famiglia che non sarebbe in grado di affrontare una spesa imprevista. Nel Centro-Nord la percentuale è del 27%. Un divario che racconta la vulnerabilità economica di una parte consistente delle famiglie e il rischio che le difficoltà si trasmettano alle generazioni successive.

Caldo e siccità aggravano le fragilità del Mezzogiorno

Alla dimensione economica e sociale si aggiunge quella ambientale. Secondo il rapporto, nel Mezzogiorno un mese caratterizzato da temperature criticamente elevate si associa a un aumento della mortalità mensile del 5,5%, contro l'1,7% registrato nel Centro-Nord.

Anche la siccità colpisce con maggiore intensità: tra il 2020 e il 2024 il Sud ha registrato in media 5,9 mesi critici all'anno, quasi il doppio rispetto alle circa tre mensilità del Centro-Nord.

Il quadro tracciato dalla Svimez mette così insieme emergenze diverse ma strettamente legate alle condizioni di vita: il costo della casa, la povertà energetica, le difficoltà nell'accesso alle cure, la vulnerabilità dei minori e gli effetti del cambiamento climatico. Per la Calabria, il dato sulla mobilità oncologica aggiunge un ulteriore elemento a una fotografia già segnata da forti disuguaglianze territoriali.