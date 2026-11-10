Ad annunciarlo è Sisto Milito, direttore del Distretto Cosenza-Savuto dell’Asp di Cosenza: firmata l’agenda CUP del primo ambulatorio infermieristico a gestione autonoma. Al centro la figura dell’Infermiere di Famiglia o Comunità
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«Una rivoluzione silenziosa che farà discutere molto in futuro». Così Sisto Milito, direttore del Distretto Cosenza-Savuto dell’Asp di Cosenza, annuncia la firma dell’agenda CUP del primo ambulatorio infermieristico a totale gestione autonoma e ad accesso diretto, senza prenotazione.
Il nuovo servizio ruota attorno alla figura dell’Infermiere di Famiglia o Comunità, l’IFoC, destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nell’organizzazione dell’assistenza territoriale.
«Oggi ho firmato l’agenda CUP del primo ambulatorio infermieristico a totale gestione autonoma e ad accesso diretto senza prenotazione», scrive Milito, sottolineando come proprio l’IFoC rappresenti una delle principali novità del nuovo modello di sanità territoriale.
Un infermiere che non aspetta soltanto il paziente
L’Infermiere di Famiglia o Comunità supera la concezione tradizionale dell’infermiere legato alla singola prestazione o all’intervento “a chiamata”.
Come spiega Milito, si tratta di «un professionista sanitario integrato nel tessuto sociale», chiamato a garantire un’assistenza continuativa e proattiva nella Casa di Comunità, al domicilio del cittadino e all’interno della comunità di riferimento.
Il suo compito non si limita quindi all’erogazione di prestazioni, ma comprende l’intercettazione precoce dei bisogni di salute, la promozione di corretti stili di vita e la prevenzione delle complicanze legate alle patologie.
Accesso diretto, senza prenotazione
L’elemento più innovativo riguarda proprio la modalità di accesso.
Il cittadino potrà rivolgersi direttamente all’ambulatorio infermieristico senza prenotazione preventiva, trovando un punto di riferimento per bisogni assistenziali che non richiedono il Pronto soccorso ma necessitano comunque di valutazione, orientamento e continuità.
Il nuovo modello punta dunque a rendere la sanità territoriale più vicina e immediata, soprattutto per anziani, pazienti cronici, persone fragili e famiglie che necessitano di un riferimento costante.
La sanità cambia baricentro
La novità annunciata da Milito si inserisce in una trasformazione più ampia: spostare una parte dell’assistenza fuori dall’ospedale e rafforzare la rete territoriale.
La figura dell’IFoC nasce proprio con questa funzione: seguire il cittadino nel tempo, accompagnarlo nei diversi passaggi assistenziali e prevenire, quando possibile, l’aggravarsi dei problemi di salute.
Più che l’apertura di un nuovo ambulatorio, è dunque il segnale di un cambio di paradigma: una sanità che prova a uscire dagli ospedali e a entrare nella vita quotidiana delle persone.