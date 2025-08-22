Nessuna serrata per il pronto soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano Rossano. A chiarirlo è la direttrice degli spoke cittadini, Maria Bernardi, che con una nota ufficiale smentisce con decisione le voci circolate in questi giorni.

«Non si scherza con la salute né con la disinformazione – precisa Bernardi –. La voce di una chiusura è priva di ogni fondamento. Abbiamo appena completato i lavori di ristrutturazione e nel nuovo atto aziendale è stata prevista una struttura semplice di coordinamento. Il nostro obiettivo resta quello di potenziare».

Secondo la direttrice, parlare di smantellamenti significa alimentare un allarme ingiustificato e dannoso per i cittadini. «Chi diffonde simili notizie non tiene conto della realtà dei fatti e genera solo confusione».

Dalla stessa Azienda sanitaria provinciale arriva inoltre il richiamo al percorso avviato sotto la guida del direttore generale Antonello Graziano: «Fin dal suo insediamento – sottolinea Bernardi – la governance ha lavorato per rafforzare i presidi e ampliare i servizi, partendo proprio dal pronto soccorso. Si punta a una rete ospedaliera efficiente, capace di dare risposte ai bisogni di tutta la comunità, senza logiche di campanile».

La conclusione è un invito alla responsabilità: «Prima di diffondere notizie false e tendenziose – avverte la direttrice – è bene verificare le fonti e interfacciarsi con l’Asp».