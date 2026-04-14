Si è conclusa con un’ampia e significativa partecipazione la tre giorni del progetto “Cosenza Città in Salute”, svoltasi dall’8 al 10 aprile 2026 in Piazza dei Bruzi, che ha fatto registrare numeri importanti e confermato il forte coinvolgimento della comunità.

“Si è trattato di un evento di grande valore sociale e istituzionale – ha affermato il sindaco Franz Caruso – che rappresenta in modo concreto la visione politica di questa Amministrazione: una sanità di prossimità, accessibile e integrata, capace di mettere al centro la persona e i suoi bisogni reali. Cosenza Città in Salute non è solo un’iniziativa, ma un tassello di una strategia più ampia che punta a rafforzare il ruolo del Comune come attore attivo nella promozione della salute pubblica, in sinergia con il sistema sanitario, il mondo del volontariato e le realtà associative del territorio. Con questa seconda edizione consolidiamo un modello di governance partecipata che valorizza le energie migliori della città e costruisce una rete stabile di servizi, prevenzione e informazione. È questa la direzione che intendiamo perseguire per costruire una comunità più equa, inclusiva e consapevole, in cui nessuno resti indietro”.

“Proseguirà forte e determinato – ha concluso Franz Caruso - il nostro impegno nelle politiche pubbliche orientate alla qualità della vita, alla prevenzione e alla riduzione delle disuguaglianze, rafforzando ulteriormente la Rete della Salute come infrastruttura sociale permanente al servizio della popolazione”. Insieme al Sindaco, l’’Assessore alla Salute Maria Teresa De Marco ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e territorio: “Non abbiamo solo inaugurato un progetto – ha dichiarato l’assessore De Marco – ma soprattutto rafforzato una visione: quella di una città che promuove il benessere dei cittadini in modo inclusivo e sostenibile. La salute è il fondamento della qualità della vita, intesa non solo come assenza di malattia, ma come equilibrio tra benessere fisico, psichico e sociale. Questo progetto dimostra che quando istituzioni, associazioni e territorio lavorano insieme, i risultati arrivano e sono concreti. ‘Cosenza Città in Salute’ significa prevenzione, presenza, ascolto e risposte reali, per non lasciare indietro nessuno. Desidero ringraziare tutti i professionisti, le associazioni e i volontari che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa. Continueremo su questa strada, rafforzando la Rete della Salute e ampliando le opportunità di informazione, screening e assistenza per tutti i cittadini. L’auspicio è che questo progetto, attivo durante tutto l’anno, diventi un punto di riferimento stabile: un percorso capace di crescere nel tempo e di coinvolgere sempre più cittadini».

L’iniziativa ha registrato numeri rilevanti, a conferma dell’interesse e della partecipazione attiva dei cittadini: • 8 aprile: 550 partecipanti (462 cittadini e 88 studenti) • 9 aprile: 694 partecipanti (557 cittadini e 137 studenti) • 10 aprile: 400 partecipanti (378 cittadini e 22 studenti) Totale complessivo: 1.644 partecipanti La rilevazione è stata effettuata attraverso la registrazione degli utenti presso l’info point e la raccolta dei dati presso i gazebo, le unità mobili e i partner del progetto. Fondamentale il contributo del CSV di Cosenza e dell’IIS “Da Vinci – Nitti”, Scuola Polo della Salute della provincia, con il coinvolgimento attivo di oltre 50 studenti degli indirizzi Biotecnologie Sanitarie e Chimico- Farmaceutico.