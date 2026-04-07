Tre giorni dedicati alla prevenzione, con la sanità che esce dagli ambulatori e si avvicina ai cittadini. Torna a Cosenza “Città in salute”, l’iniziativa che da domani al 10 aprile trasformerà Piazza dei Bruzi in un grande spazio di screening e consulenze gratuite.

A presentare la seconda edizione sono stati il sindaco Franz Caruso e l’assessore alla Salute Maria Teresa De Marco, che hanno rilanciato con forza il messaggio alla base del progetto: cambiare approccio, puntare sulla prevenzione, intervenire prima che le patologie emergano. «Non possiamo più permetterci una cultura fatalista – ha sottolineato Caruso –. In un sistema sanitario in difficoltà, prevenire significa salvare vite».

L’evento, già sperimentato con successo lo scorso anno, si amplia nei numeri e nei servizi. Per tre giorni, dalle 10 alle 18, i cittadini potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche, vaccinazioni e screening in diversi ambiti: cardiologico, metabolico, oncologico, urologico, tiroideo, pneumologico.

Un’offerta che punta non solo alla diagnosi precoce, ma anche all’emersione delle cosiddette patologie silenti, spesso ignorate fino a uno stadio avanzato. È proprio su questo aspetto che l’iniziativa assume un valore strategico, come evidenziato dal direttore del Distretto Cosenza-Savuto dell’Asp, Sisto Milito, che ha parlato di un’opportunità concreta per alleggerire le liste d’attesa e garantire risposte immediate.

Accanto alla prevenzione clinica, spazio anche all’educazione sanitaria. In programma momenti informativi sulla dieta mediterranea, counseling sugli stili di vita e workshop rivolti agli studenti su temi come dipendenze, bullismo e relazioni sociali. Un’impostazione che allarga il concetto di salute, trasformandolo in un percorso culturale oltre che sanitario.

Tra le iniziative di maggiore richiamo, il Truck Tour “Banca del Cuore” della Fondazione ANMCO, illustrato dal cardiologo Roberto Caporale, che porterà in città strumenti avanzati per la prevenzione cardiovascolare. Tra questi la “BancomHeart”, una card digitale che consente di conservare e consultare i propri dati clinici in modo immediato.

Per l’assessore De Marco, ideatrice del progetto, il punto è chiaro: «La salute deve essere accessibile a tutti. Portare i servizi tra la gente significa abbattere le barriere e rendere la prevenzione una pratica reale».

“Città in salute” si configura così come un modello di sanità di prossimità, capace di intrecciare istituzioni, professionisti e territorio. Un’iniziativa che non si limita a offrire prestazioni gratuite, ma prova a intervenire su un nodo più profondo: il rapporto tra cittadini e salute, ancora troppo spesso segnato da ritardi, rinunce e disuguaglianze.