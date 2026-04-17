Il generale e commissario dell’Asp è stato chiamato a gestire il coordinamento degli interventi in vista dell’imminente scadenza del programma. Nuova riorganizzazione nella struttura per l’edilizia sanitaria

Sarà lo stesso commissario delegato all’attuazione degli interventi di edilizia sanitaria, Claudio Moroni, ad assumere anche la funzione di rup dell’ospedale della Sibaritide. C’è una nuova messa a punto nell’organizzazione tecnico amministrativa a supporto della struttura commissariale dopo la rinuncia da parte del generale Antonio Battistini, in queste settimane impegnato sul fronte caldo del piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’opera su cui resta altissima l’attenzione, proprio perché potrebbe essere la prima a tagliare il traguardo dopo oltre due lustri di attese, sarà gestita direttamente dal commissario delegato Moroni, che ha firmato nei giorni scorsi un nuovo decreto per riorganizzare la struttura tecnico amministrativa.

Ad Antonio Battistini, che ha sinora svolto la funzione di rup dell’ospedale di Sibaritide, è stato infatti di recente assegnato un ruolo più delicato: gestire le attività ispettive e il coordinamento regionale delle opere finanziate con i fondi del Pnrr in vista dell’imminente scadenza.