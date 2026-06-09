Le Giornate calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia si confermano un appuntamento di riferimento per la comunità medica regionale. Nelle sale di Villa Fabiano, a Rende, si sono svolte due giornate di confronto scientifico e professionale dedicate all’aggiornamento clinico, alla multidisciplinarità e alle nuove prospettive di cura.

Il congresso, giunto alla quinta edizione, è stato organizzato da Stefano Fucile e presieduto da Elena Cantone, entrambi della Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. L’evento è stato sostenuto dal provider Xenia di Francesca Mazza.

Un lavoro corale che ha trasformato l’iniziativa in un laboratorio di idee, esperienze e competenze, offrendo ai professionisti sanitari un luogo di dialogo e crescita condivisa.

Un congresso sul distretto testa-collo

Il razionale scientifico delle Giornate è stato costruito attorno a un obiettivo preciso: offrire un aggiornamento multidisciplinare capace di abbracciare l’intero universo del distretto testa-collo.

Nel corso delle sessioni sono state intrecciate competenze provenienti dall’otorinolaringoiatria, dalla rinologia, dall’allergologia, dall’otologia, dall’audiovestibologia e dalla laringologia. Un mosaico di saperi che ha restituito la complessità della pratica clinica contemporanea e la necessità di percorsi sempre più integrati.

Le due giornate hanno attraversato un ampio ventaglio di condizioni cliniche: dalle patologie allergiche e rino-sinusali alle vertigini, dalle ipoacusie improvvise ai quadri oncologici, fino alle patologie chirurgiche di confine.

Diagnosi, terapia e presa in carico del paziente

Il filo conduttore degli interventi è stato il bisogno di costruire percorsi diagnostico-terapeutici più rapidi, efficaci e condivisi. Un approccio che mette al centro il paziente e richiede una presa in carico realmente integrata tra specialisti, strutture e competenze diverse.

Il congresso ha evidenziato come la medicina contemporanea non possa più procedere per compartimenti separati. Le patologie del distretto testa-collo richiedono infatti letture complesse, valutazioni multidisciplinari e strumenti capaci di accompagnare il paziente dalla diagnosi alla terapia, fino alla riabilitazione.

In questo senso, le Giornate calabresi hanno rappresentato non solo un momento di aggiornamento, ma anche uno spazio di confronto sulla qualità dei percorsi assistenziali e sull’organizzazione della cura.

Innovazione clinica e nuove frontiere terapeutiche

Ampio spazio è stato dedicato alle nuove frontiere della diagnostica e della chirurgia, con attenzione agli strumenti innovativi in età pediatrica, ai percorsi riabilitativi emergenti, alla chirurgia avanzata e all’utilizzo dei farmaci biologici.

Questi ultimi assumono un ruolo sempre più rilevante nella gestione delle patologie allergiche e infiammatorie croniche, offrendo nuove possibilità terapeutiche in quadri clinici complessi e spesso difficili da trattare con approcci tradizionali.

Le lezioni magistrali e le sessioni pratiche sono state vissute come momenti di confronto diretto, nei quali l’esperienza degli specialisti si è trasformata in strumenti concreti per la pratica quotidiana.

La Calabria come luogo di confronto medico

Le Giornate calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia hanno restituito alla Calabria il ruolo di luogo capace di generare confronto scientifico, formazione e innovazione clinica. Un appuntamento che ha valorizzato competenze, esperienze e nuove prospettive, rafforzando il senso di comunità professionale tra i partecipanti.