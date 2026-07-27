L'indagine della Squadra Mobile e del Commissariato di Diamante è partita dalla denuncia della presunta vittima. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Paola

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione aggravata al termine di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola. La misura cautelare è stata eseguita il 24 luglio 2026 a Belvedere Marittimo, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Paola su richiesta della Procura.

L'attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata al Commissariato di Diamante da un uomo che ha riferito di aver contratto un debito di 200 euro in seguito all'acquisto di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto autore avrebbe cercato di ottenere il pagamento della somma attraverso ripetute minacce di morte rivolte al denunciante e ai suoi familiari, aumentando nel tempo l'importo richiesto mediante l'applicazione di un interesse giornaliero.

Gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato hanno consentito di raccogliere gli elementi ritenuti sufficienti dalla Procura per richiedere la misura cautelare, successivamente disposta dal giudice. L'uomo è stato quindi rintracciato a Belvedere Marittimo e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Come previsto dalla normativa, il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La misura cautelare è stata adottata sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori e dovrà essere sottoposta alla verifica processuale nel contraddittorio tra le parti. L'indagato è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.