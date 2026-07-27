L’iniziativa nasce dalla passione dei giovani del Brillo Parlante, che hanno scelto di fare della Sila una vera e propria casa aperta, dove il vino, l’olio, il pane e le migliori produzioni regionali diventano strumenti di incontro, cultura e condivisione

C’è una Calabria che continua a sorprendere, capace di fare della propria identità un valore e delle proprie eccellenze uno strumento di promozione del territorio. È la Calabria della Sila, dei suoi paesaggi incontaminati, dei suoi prodotti d’eccellenza e di una comunità che sceglie di investire nell’accoglienza, nella qualità e nella valorizzazione delle proprie radici.

Lo ha confermato il successo della quinta edizione di “Vignaioli in Alta Quota”, l’appuntamento che ogni estate trasforma Lorica in un punto d’incontro tra produttori, ristoratori, appassionati e amanti del buon vino. Un evento che, anno dopo anno, cresce per partecipazione e prestigio, contribuendo a raccontare un volto autentico della Calabria.

L’iniziativa nasce dalla passione dei giovani del Brillo Parlante, che hanno scelto di fare della Sila una vera e propria casa aperta, dove il vino, l’olio, il pane e le migliori produzioni regionali diventano strumenti di incontro, cultura e condivisione. L’obiettivo non è soltanto degustare prodotti di qualità, ma offrire ai visitatori un’esperienza capace di emozionare, mettendo al centro le eccellenze enogastronomiche calabresi e il patrimonio naturale della Sila, uno dei luoghi più suggestivi del Mezzogiorno. Una serata resa ancora più coinvolgente dalla voce di Aldo D’Orrico, che ha accompagnato musicalmente l’evento.

Manifestazioni come questa rappresentano molto più di un semplice appuntamento gastronomico. Sono il simbolo di una nuova idea di sviluppo, fondata sulla valorizzazione delle produzioni locali, sul turismo esperienziale e sulla capacità di fare rete tra imprese, produttori e operatori del territorio. La Sila, con i suoi boschi, i laghi, il clima unico e un patrimonio agroalimentare sempre più apprezzato, si conferma una delle destinazioni più dinamiche della Calabria. Negli ultimi anni il territorio ha saputo costruire un’offerta che va ben oltre il turismo estivo, puntando su eventi di qualità, percorsi del gusto, sport, natura e cultura. Una strategia che contribuisce a rafforzare l’immagine di un altopiano capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

“Vignaioli in Alta Quota” si inserisce perfettamente in questo percorso. Attraverso il racconto del vino e delle produzioni identitarie, promuove una Calabria fatta di autenticità, professionalità e passione, dimostrando come siano proprio le iniziative nate dal basso a costruire la migliore promozione del territorio. A rendere ancora più significativo l’evento è anche la sua dimensione solidale: come nelle precedenti edizioni, parte del ricavato sarà destinata in beneficenza, confermando uno spirito di comunità che accompagna da sempre questa manifestazione.

La quinta edizione si chiude così con un bilancio estremamente positivo. Ma soprattutto lascia un messaggio chiaro: la Sila non è soltanto uno dei luoghi più belli del sud. È un laboratorio di idee, di ospitalità e di eccellenze che, grazie all’impegno di tanti giovani imprenditori e operatori del territorio, continua a raccontare una regione capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.