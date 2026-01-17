Emergono nuovi elementi sulla vicenda che coinvolge il Punto di Primo Intervento di San Marco Argentano. Un altro paziente ha infatti segnalato un episodio che, secondo il suo racconto, si sarebbe verificato alcuni giorni fa e che sarebbe riconducibile a un presunto rifiuto di visita da parte del medico in servizio.

I fatti, secondo quanto riferito dall’uomo, risalgono alle ore 20.15. Il paziente, professionista originario di un centro vicino a San Marco Argentano, si sarebbe recato al Punto di Primo Intervento accompagnato da tre amici, tra cui due professionisti del posto e un avvocato, a causa di una forte fibrillazione e di un dolore al petto con irradiazione al braccio sinistro. Al momento dell’ingresso nella struttura, l’uomo era al telefono con il proprio cardiologo di fiducia, che gli avrebbe consigliato di recarsi proprio al presidio sanitario sammarchese.

Secondo la versione fornita, una volta entrato nella sala del Punto di Primo Intervento, il medico in servizio avrebbe reagito in modo brusco, osservando che «se una persona sta male non parla al cellulare». Il paziente avrebbe quindi spiegato di essere al telefono con un altro medico, ma il confronto sarebbe rapidamente degenerato, con toni sempre più accesi. A quel punto, temendo un peggioramento delle proprie condizioni, l’uomo avrebbe deciso di lasciare la struttura e di rivolgersi a un amico medico, che gli avrebbe riscontrato valori pressori elevati.

Il professionista riferisce di aver formalizzato la segnalazione prima ancora che emergesse pubblicamente il caso del giovane che, secondo altre denunce, non sarebbe stato visitato nonostante la febbre alta. Una segnalazione inviata tramite Pec all’Asp di Cosenza, che ha avviato un’indagine interna. Al momento, sarebbero dunque due gli episodi al vaglio dell’Azienda sanitaria.

Nel suo racconto integrale, il paziente riferisce: «Voglio segnalarvi quello che mi è successo la sera del 14 gennaio quando mi sono recato al Pronto soccorso di San Marco Argentano. Intorno alle ore 20.15, accompagnato da due amici, mi faccio accompagnare con una forte fibrillazione e un sospetto dolore al braccio sinistro. Essendo molto preoccupato, entro nel PS mentre parlavo al cellulare con il mio cardiologo. Contemporaneamente si presenta questo medico in giacca e cravatta, senza indossare il camice bianco come previsto. La prima cosa che fa è aggredirmi verbalmente, facendo peggiorare ulteriormente il mio stato di salute. Reagisco alle sue parole e decido di recarmi altrove». La vicenda resta ora all’attenzione dell’Asp di Cosenza, che dovrà chiarire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.