Il sindaco Giuseppe Aieta augura buon lavoro alla direttrice Riccetti e plaude all'intesa che prevede Day Surgery, incremento dei posti letto e interventi chirurgici per abbattere le liste d'attesa

«Accolgo con grande soddisfazione la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, un accordo che rappresenta un risultato importante per la sanità del nostro territorio e per il rilancio dell’Ospedale di Cetraro». Così il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta riguardo al potenziamento del nosocomio tirrenico e in particolare del reparto di Urologia.

«Desidero esprimere - ha detto a nome della Cabina di Regia sulla Sanità - il più sincero apprezzamento al Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, per la determinazione, il coraggio e la visione con cui ha promosso questa ed altre importanti iniziative. È un segnale concreto di attenzione verso il nostro presidio ospedaliero e verso le esigenze dei cittadini, che attendono risposte efficaci e tempestive sul diritto alla salute».

Il protocollo prevede un percorso di crescita progressiva dell’attività urologica presso l’Ospedale di Cetraro, già punto di riferimento della rete ospedaliera, con l’attivazione iniziale della Day Surgery e il successivo incremento dei posti letto ordinari fino al completamento dell’assetto previsto. Grazie alla collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il blocco operatorio e le strutture del nostro ospedale saranno utilizzati per eseguire interventi chirurgici urologici, contribuendo in maniera significativa all’abbattimento delle liste di attesa.

«Questa scelta - ha eviidenziato ancora Aieta - rafforza il ruolo del Presidio Ospedaliero di Cetraro all’interno della rete sanitaria provinciale, valorizzandone le strutture, le elevate professionalità e le potenzialità. Significa offrire ai cittadini servizi più vicini, ridurre i tempi di attesa per gli interventi e contrastare la migrazione sanitaria, restituendo fiducia alla sanità pubblica. Come Sindaco continuerò a sostenere con convinzione ogni progetto che punti a rafforzare il nostro ospedale e a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. Cetraro ha tutte le caratteristiche per essere un presidio di riferimento per un ampio territorio e iniziative come questa dimostrano che, attraverso la collaborazione tra le istituzioni, è possibile raggiungere risultati concreti nell’interesse delle comunità».

«Ringrazio il Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza e tutti i professionisti che hanno contribuito alla definizione di questo importante accordo. È l’ennesimo, significativo passo verso il rafforzamento dell’Ospedale di Cetraro e verso una sanità più efficiente, moderna e vicina ai bisogni delle persone. In questo quadro di rinnovato ottimismo rispetto alla sanità provinciale e, in particolare, dell’Ospedale di Cetraro – ha evidenziato quindi il primo cittadino - saluto con grande gioia la nomina a Direttore sanitario dell’ASP di Cosenza della dottoressa Angela Richetti che in questi mesi non ha risparmiato energie facendo prevalere sempre la sua grande esperienza a sostegno della domanda di salute che proviene forte dai territori dell’ASP più grande della Calabria».

«Sono certo che, con la professionalità e la dedizione che l’hanno sempre contraddistinta, saprà guidare l’azione sanitaria dell’Azienda con equilibrio, capacità di ascolto e spirito di servizio, nell’interesse della comunità e degli operatori. A nome mio e della Cabina di Regia che presiedo e di quanti hanno avuto modo di apprezzarne il lavoro in questi mesi, rivolgo a le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico».

