Si tratta di due distinte vincite di 30mila euro ciascuna
Festa in Calabria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 3 febbraio vinti 60mila euro vinti in provincia di Catanzaro, grazie a due vincite da 30mila euro ciascuna, ottenute entrambe con un “8” Oro: la prima in Via la Petrizia a Sellia Marina, la seconda presso il punto vendita in Via Guarasci a Soverato. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 32,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 396,4 milioni di euro da inizio anno.