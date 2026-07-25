L'iniziativa, rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni, prevede la riqualificazione di un'area comunale che sarà trasformata in uno spazio dedicato all'apprendimento del ciclismo, all'educazione ambientale e all'aggregazione giovanile

Un'area comunale che torna a vivere grazie allo sport. È questo l'obiettivo del Patto di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Cosenza e l'ASD AbraCalabria, che dà il via al progetto "Cosenza Kids MTB Academy", destinato alla realizzazione di un parco dedicato all'apprendimento e alla pratica della mountain bike per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

L'iniziativa prevede la riqualificazione di uno spazio pubblico che sarà trasformato in un'area immersa nel verde, pensata per ospitare lezioni di ciclismo, attività didattiche, allenamenti e momenti di socializzazione. L'obiettivo è offrire ai più giovani un luogo sicuro dove imparare ad andare in bicicletta, migliorare la tecnica di guida e vivere lo sport come esperienza educativa e formativa.

Il progetto rappresenta l'evoluzione del lavoro svolto negli ultimi anni dall'ASD AbraCalabria nella promozione del ciclismo giovanile. Dal 2022 l'associazione ha organizzato numerose giornate di "Gioco Ciclismo" e iniziative rivolte ai bambini in diversi comuni della provincia, contribuendo ad avvicinare centinaia di giovani a una disciplina ancora poco diffusa ma considerata di grande valore educativo.

La futura Cosenza Kids MTB Academy non sarà un semplice campo scuola. Il parco sarà infatti dotato di percorsi permanenti e moduli mobili che permetteranno di modificare periodicamente i tracciati, adattandoli al livello tecnico dei partecipanti. Saranno inoltre realizzati curve, dossi, ostacoli e passaggi tecnici studiati per sviluppare equilibrio, coordinazione e capacità di guida in sicurezza.

Secondo quanto illustrato nel progetto, l'iniziativa nasce anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni sportive del territorio, che hanno condiviso l'obiettivo di creare uno spazio aperto all'intero movimento ciclistico provinciale, favorendo sinergie tra le realtà impegnate nella promozione dello sport giovanile.

Il Patto consentirà inoltre di recuperare un'area comunale oggi poco utilizzata, trasformandola in uno spazio destinato non solo all'attività sportiva, ma anche all'educazione ambientale, alla sicurezza stradale in bicicletta e alla socializzazione. Gli interventi saranno realizzati e mantenuti senza costi per l'amministrazione comunale, grazie all'impegno dell'associazione e dei volontari coinvolti nel progetto.

Nelle prossime settimane prenderanno il via le operazioni di pulizia e sistemazione dell'area, seguite dalla realizzazione dei primi percorsi e delle strutture didattiche. L'obiettivo è creare un punto di riferimento per il ciclismo giovanile cittadino e provinciale, offrendo a bambini e ragazzi uno spazio dove crescere attraverso lo sport, imparare il rispetto delle regole e sviluppare autonomia e fiducia nelle proprie capacità.