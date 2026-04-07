Domenica 12 aprile scatteranno limitazioni alla circolazione lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, in provincia di Salerno. A comunicarlo è Anas, che ha annunciato la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle 7.00 e fino al termine delle attività.

Il provvedimento riguarderà due diversi tratti dell’autostrada. Durante le operazioni sarà infatti interdetta la circolazione tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia per la rimozione del primo ordigno, mentre per il secondo sarà chiuso il tratto compreso tra Campagna ed Eboli.

Per gestire la viabilità, i percorsi alternativi saranno predisposti su strade provinciali e comunali e segnalati sul posto con apposita cartellonistica di cantiere. L’obiettivo è consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e limitare, per quanto possibile, i disagi alla circolazione.

Per il traffico di lunga percorrenza proveniente da sud, in particolare dalla Calabria, Anas consiglia l’uscita allo svincolo di Contursi, con prosecuzione lungo la SS 691 Fondo Valle Sele e poi sulla SS 7 Appia in direzione Avellino, fino al rientro in A16 Napoli-Bari allo svincolo di Avellino Est.

Indicazioni specifiche sono state fornite anche ai veicoli provenienti dall’asse Taranto-Potenza. In questo caso, il percorso suggerito prevede l’utilizzo della SS 658 Potenza-Melfi e il successivo proseguimento sulla SS 655 Bradanica in direzione Candela, con immissione sulla A16 Napoli-Bari.

Anas precisa infine che percorsi analoghi, in direzione inversa, sono consigliati anche per i veicoli provenienti da nord. La giornata di domenica, dunque, si annuncia delicata per chi dovrà attraversare quel tratto della rete autostradale campana. Il consiglio è di programmare per tempo gli spostamenti e tenere conto delle limitazioni previste sulla A2 chiusa il 12 aprile.