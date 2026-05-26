Mercoledì 27 maggio al Castello Angioino di Savuto tavola rotonda con Regione, Arpacal, Conai e Legambiente

La gestione dei rifiuti in Calabria può diventare una leva concreta per alleggerire le tariffe dei cittadini. È il tema al centro della tavola rotonda “Gestire meglio i rifiuti per pagare meno: un’opportunità per i cittadini”, promossa da Legambiente Calabria con il supporto di Conai, in programma mercoledì 27 maggio, alle 18.30, nel Castello Angioino di Savuto a Cleto.

L’iniziativa punta a mettere a confronto istituzioni, amministratori, tecnici e cittadini su un nodo decisivo per il futuro ambientale ed economico dei territori: migliorare il ciclo dei rifiuti, aumentare la qualità della raccolta differenziata e trasformare le buone pratiche in benefici reali per le comunità.

Cleto modello virtuoso nella gestione dei rifiuti

La scelta di Cleto non è casuale. Il Comune ha dimostrato come una gestione attenta della raccolta differenziata possa tradursi in risultati concreti, fino all’abbassamento delle tariffe per i cittadini.

Nel corso dell’Ecoforum regionale di Legambiente Calabria, Cleto è salito sul podio conquistando il terzo posto assoluto come Comune “Rifiuti Free”. Un riconoscimento che fa del centro cosentino una best practice da osservare e discutere, soprattutto in una regione dove il ciclo dei rifiuti resta una delle grandi questioni aperte.

L’obiettivo della tavola rotonda sarà proprio quello di partire da un’esperienza positiva per ragionare sulle prospettive di miglioramento in Calabria, seguendo alcune parole chiave: prevenzione, riduzione, riuso e maggiore responsabilità nella gestione dei materiali.

La tavola rotonda al Castello Angioino di Savuto

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del sindaco di Cleto, Armando Bossio. La tavola rotonda sarà moderata da Emilio Bianco, referente nazionale di Legambiente, e introdotta dall’intervento di Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

A seguire sono previsti gli interventi di Salvatore Siviglia, dirigente della Regione Calabria, Vincenzo De Matteis, dirigente Arpacal, Maria Concetta Dragonetto, responsabile Conai, e dell’assessore regionale con delega all’Ambiente Antonio Montuoro.

Le conclusioni saranno affidate a Laura Brambilla, referente di Legambiente nazionale.