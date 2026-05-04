Calabresi e pugliesi si sfidernano mercoledì sera alle ore 20,00 per il 2° turno dei playoff. Sarà gara secca con i lupi qualificati anche in caso di pareggio al 90’.

Inizierà domani la prevendita dei biglietti per la sfida di mercoledì sera tra il Cosenza ed il Casarano. La gara sarà valida per il 2° turno dei playoff di Serie C. Per l’occaione sarà possibile anche acquistare tagliandi per la Curva Nord e la Curva Sud, settore chiusi durante il campionato.

Il comunicato del Cosenza ed il prezzo dei biglietti

Il Cosenza Calcio comunica le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti per la gara dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 6 maggio allo stadio “Gigi Marulla” contro il Casarano. I tagliandi saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 5 maggio 2026: online su vivaticket.com, nelle rivendite autorizzate e al botteghino situato nei pressi della Curva Nord “Catena”. I tariffari sono stati adeguati secondo le indicazioni fornite dalla Lega Pro per la prima gara della fase playoff. Dal suo canto, la società Cosenza Calcio per calmierare i prezzi ha ridotto da 16 euro a 10 euro il costo dei ticket per gli spettatori che vorranno assistere al match.

Bambini da 0 a 6 anni: gratis in tutti i settori

Curva Sud e Curva Nord: 10 euro intero; 5 euro ridotto per gli under 14

Tribuna B: 14 euro intero; 5 euro ridotto per gli under 14

Tribuna A: 16 euro intero; 7 euro ridotto per gli under 14

Rossa Sud: 30 euro intero; 25 euro ridotto per donne, over 65 e under 18; 10 euro ridotto per gli under 14

Centrale: 50 euro intero; 16 euro ridotto per gli under 14

La biglietteria della Curva Nord sarà aperta nei seguenti orari: martedì 5 maggio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; mercoledì 6 maggio dalle 10:00 alle 20:45. Per gli abbonati è riservato il diritto di prelazione sul proprio posto se il ticket viene acquistato in prevendita nello stesso settore entro le 18:00 di martedì 5 maggio. La società invita tutta la tifoseria a sostenere la squadra con passione e correttezza, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il pubblico rossoblù.

La sfida contro il Casarano rappresenta un momento cruciale al termine di una stagione complessa e ricca di insidie. Si raccomanda a tutti i sostenitori di rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il “San Vito-Marulla” è pronto ad accogliere, ancora una volta, il calore e la passione del popolo rossoblù.