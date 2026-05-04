Inizierà domani la prevendita dei biglietti per la sfida di mercoledì sera tra il Cosenza ed il Casarano. La gara sarà valida per il 2° turno dei playoff di Serie C. Per l’occaione sarà possibile anche acquistare tagliandi per la Curva Nord e la Curva Sud, settore chiusi durante il campionato.

Il comunicato del Cosenza ed il prezzo dei biglietti

Il Cosenza Calcio comunica le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti per la gara dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 6 maggio allo stadio “Gigi Marulla” contro il Casarano. I tagliandi saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 5 maggio 2026: online su vivaticket.com, nelle rivendite autorizzate e al botteghino situato nei pressi della Curva Nord “Catena”. I tariffari sono stati adeguati secondo le indicazioni fornite dalla Lega Pro per la prima gara della fase playoff. Dal suo canto, la società Cosenza Calcio per calmierare i prezzi ha ridotto da 16 euro a 10 euro il costo dei ticket per gli spettatori che vorranno assistere al match.

Bambini da 0 a 6 anni: gratis in tutti i settori
Curva Sud e Curva Nord: 10 euro intero; 5 euro ridotto per gli under 14
Tribuna B: 14 euro intero; 5 euro ridotto per gli under 14
Tribuna A: 16 euro intero; 7 euro ridotto per gli under 14
Rossa Sud: 30 euro intero; 25 euro ridotto per donne, over 65 e under 18; 10 euro ridotto per gli under 14
Centrale: 50 euro intero; 16 euro ridotto per gli under 14

La biglietteria della Curva Nord sarà aperta nei seguenti orari: martedì 5 maggio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; mercoledì 6 maggio dalle 10:00 alle 20:45. Per gli abbonati è riservato il diritto di prelazione sul proprio posto se il ticket viene acquistato in prevendita nello stesso settore entro le 18:00 di martedì 5 maggio. La società invita tutta la tifoseria a sostenere la squadra con passione e correttezza, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il pubblico rossoblù.

La sfida contro il Casarano rappresenta un momento cruciale al termine di una stagione complessa e ricca di insidie. Si raccomanda a tutti i sostenitori di rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il “San Vito-Marulla” è pronto ad accogliere, ancora una volta, il calore e la passione del popolo rossoblù.