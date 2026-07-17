Prorogati i termini per partecipare al Bando Aiuti alle imprese di Agenda Urbana Rende-Cosenza 2021-2027. Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 del 31 agosto, anziché entro la precedente scadenza.

Lo rende noto l'Amministrazione comunale di Rende, spiegando che la decisione si è resa necessaria a seguito di alcune modifiche apportate all'avviso.

In particolare, è stato ampliato il ventaglio delle tipologie di attività finanziabili, consentendo così a un numero maggiore di imprese di accedere alle agevolazioni previste dal bando.

La proroga riguarda sia il territorio di Rende sia quello di Cosenza, interessati dalla strategia di Agenda Urbana 2021-2027, e punta a garantire una più ampia partecipazione delle imprese beneficiarie alle opportunità di finanziamento.