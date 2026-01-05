«Questa mattina, con immenso piacere, mi sono recato da nonna Maria Caputo in occasione del suo centesimo compleanno per rivolgerle gli auguri più affettuosi, unitamente ai ringraziamenti più sentiti per questi cento anni di vita: un ambizioso traguardo che rende tutti noi fieri e orgogliosi». Luca Lepore, sindaco del Comune di Aiello Calabro ha voluto così fare gli auguri alla centenaria della città.

«Nonna Maria ha portato avanti un’esperienza di vita improntata ai valori e alla famiglia: una donna tenace e determinata, capace di affrontare con coraggio le difficoltà e le sfide.

Un esempio per tutti noi, che dobbiamo fare nostra la sua forza, la sua caparbietà, la sua determinazione, il suo essere madre amorevole, il suo ottimismo e il suo amore per la vita.

A nome di tutta la comunità aiellese rinnovo a nonna Maria gli auguri più sinceri per questo ambizioso traguardo raggiunto, che estendo a tutti i figli e a tutti i parenti, ringraziandoli per la calorosa accoglienza e l’ospitalità che questa mattina hanno inteso riservarmi.

A nonna Maria auguro altri cento di questi giorni, da continuare a vivere in salute e con gli affetti più cari. Ancora auguri, nonna Maria!»