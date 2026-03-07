La società Enel Distribuzione S.p.A. procederà all’esecuzione di interventi di ripristino del manto stradale. Previsti restringimenti della carreggiata e divieti di sosta
La società Enel Distribuzione S.p.A. procederà all’esecuzione di interventi di ripristino del manto stradale su via Popilia a seguito dei precedenti lavori di posa di cavi elettrici interrati Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizione di sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada, è stata disposta un’ordinanza della Polizia Municipale per la temporanea modifica della circolazione stradale.
Pertanto, dal 9 al 13 marzo 2026, dalle ore 6:30 alle ore 17:30 viene istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione ambo i lati, limitatamente al tratto, di volta in volta interessato dalle attività lavorative in fase di avanzamento del cantiere, così come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco, su Via Popilia, da via P. Buffone a via R. De Luca.
Tali limitazioni provvisorie saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica. L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi temporanei.