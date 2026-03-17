Si chiama "X-Pitch" ed è l’evento che si terrà domani, mercoledì 18 marzo a partire dalle ore 10, presso lo University Club dell'Università della Calabria. L'evento è dedicato all’innovazione, all’imprenditorialità e al dialogo tra startup e investitori. L’iniziativa, promossa dall’Università della Calabria insieme all’Associazione L’Orodicalabria, sarà un’importante occasione di confronto tra imprese emergenti, rappresentanti del mondo finanziario e accademico, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e favorire nuove opportunità di collaborazione.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Gianluigi Greco, del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del presidente di L’Orodicalabria Ernesto Magorno, il programma proseguirà con la consegna delle borse di studio della Summer School 2025 di L’Orodicalabria agli studenti di CareViva, che partiranno per uno stage di due settimane nella Silicon Valley. Seguirà il momento centrale della giornata, durante il quale le startup selezionate presenteranno i propri progetti a una platea di investitori e operatori del settore.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, Pasqualino Scaramuzzino, presidente di Harmonic Innovation Group, Caterina Trentinella, direttrice di AreaImpresa Calabria, Mario Vitale, chief corporate affairs di Nextalia SGR, e Nicola Paldino, presidente di BCC Mediocrati. Il programma prevede inoltre momenti di networking e una lezione di marketing tenuta da Giuseppe Stigliano, fino alla premiazione finale della startup vincitrice, che accederà a un percorso di mentoring, tutoring e supporto alla strategia di proprietà intellettuale a cura di Harmonic Innovation Group.