Dal Municipio viene ribadito l’iter giudiziario e tecnico che ha portato alla grande inaugurazione qualche giorno fa di una della realtà più importanti del Basso Savuto

In riferimento ad alcune pubblicazioni online divulgate dall’avvocato Italo Reale per conto della signora Metallo Antonia, questo Comune reputa opportuno formulare alcune doverose precisazioni e integrazioni sul centro commerciale di Altilia.

Nelle pubblicazioni a firma del difensore della signora Metallo è riprodotto il contenuto di pronunce emesse dall’Autorità Giudiziaria in sede penale con riguardo agli originari titoli edilizi rilasciati da questo Comune, ma si omette tuttavia di riferire che il Consiglio Comunale di Altilia in data 28/10/2025 ha motivatamente deliberato la sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 D.P.R 380/2001 sulla scorta delle risultanze di qualificati pareri tecnici, degli accertamenti istruttori svolti dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla doppia conformità urbanistico-edilizia e la destinazione non agricola dell’area, nonché del rinnovato accertamento dell’interesse collettivo dell’opera, a cui ha fatto seguito il rilascio di nuovo Permesso di Costruire, che, pertanto, superano le precedenti procedure e titoli edilizi conferendo piena legittimità alla costruzione dell’edificio commerciale.

Inoltre, nelle anzidette pubblicazioni online a firma del difensore della signora Metallo si omette di riferire che, nel frattempo, il Tribunale del Riesame di Cosenza ha dissequestrato l’edificio commerciale che era stato sottoposto a sequestro sulla ennesima denuncia-querela presentata dalla signora Metallo.

Quest’ultima scrive che l’area in cui il centro commerciale è stato realizzato, ultimato ed ora in attività sarebbe agricola, mentre nel Programma di Fabbricazione ricade in zona “I2” che consente la costruzione di edifici di interesse collettivo.

Si precisa ancora che è stata presentata richiesta di revoca dell’ordine di demolizione dell’opera in virtù della sanatoria, intervenuta su presupposti e valutazioni tecnico-giuridiche diverse da quelle su cui si fondano quelle pronunce penali, e che la Corte d’Appello di Catanzaro ha rinviato la propria decisione in merito nell’attesa della decisione del TAR Calabria Catanzaro sul ricorso proposto dalla signora Metallo considerato che l’esito di tale giudizio amministrativo svolge un “ineludibile effetto” sulla procedura di revoca dell’ordine di demolizione.

A tutt’oggi sono state respinte per ben due volte richieste avanzate dalla signora Metallo al TAR di sospensione dei provvedimenti di sanatoria edilizia, come tali esecutivi. In precedenza il TAR ha rigettato altro ricorso proposto dalla signora Metallo contro l’ordinanza emanata dal Comune di Altilia di revoca dell’autorizzazione e cessazione del punto vendita di GPL a causa della scelta della titolare di non spostare tale impianto di qualche metro in area limitrofa di sua proprietà al fine dell’osservanza della distanza di sicurezza dall’edificio commerciale. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato.

Infine, per completezza si precisa che il Tribunale del Riesame di Cosenza ha rilevato come risulta “del tutto priva di pregio” la relazione di consulenza tecnica presentata dalla querelante Metallo a fronte della Relazione redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di urbanizzazione dell’area ove insiste il centro commerciale e che il Tribunale penale di Cosenza di recente ha assolto con formula piena il Sindaco di Altilia.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, questo Ente ribadisce che il centro commerciale è stato costruito in una zona urbanizzata da anni, anche con insediamenti e relativi titoli abilitativi rilasciati alla stessa ditta Metallo ed altri proprio perché il Programma di Fabbricazione ha giustificato in passato ed a tutt’oggi la realizzazione di interventi commerciali, tra cui si ricomprende la costruzione del Centro Commerciale ora aperto al pubblico.

Piena soddisfazione alla realizzazione di tale importante struttura commerciale viene espressa, soprattutto, dai circa 30 lavoratori assunti e che si aggiungono agli ulteriori 60 lavoratori impiegati nella piattaforma di distribuzione alimenti aperta nell’anno 2015. Si registra l’afflusso di cittadini nel Centro Commerciale da ogni parte, non solo della Provincia di Cosenza ma di un vasto territorio della Calabria. La Banca Mediocrati che ha aperto lo sportello nel centro commerciale arricchisce il nostro comprensorio e sarà un volano ancor di più per la crescita del territorio. Una realtà che fa scrivere una nuova pagina nella zona del Basso Savuto.

L’amministrazione comunale di Altilia