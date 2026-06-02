Una sala gremita e una forte partecipazione hanno caratterizzato la cerimonia della Borsa di Studio “Francesco Napoli”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del merito e dei talenti giovanili, ispirata quest’anno alla figura di San Francesco d’Assisi.

L’evento, condotto da Deborah Rocco, ha visto protagonisti gli studenti partecipanti, premiati per elaborati artistici e letterari dedicati al Cantico delle Creature.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Castiglione Cosentino, è intervenuto Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di CONFAPI e nipote di Francesco Napoli, originario proprio di Castiglione Cosentino e a cui è dedicata la borsa di studio. Nel ricordare la figura del nonno e i valori dell’impegno, dell’onestà e dello studio che ne hanno contraddistinto la vita, ha ribadito il significato dell’iniziativa: «Questa borsa di studio nasce per sostenere e valorizzare i giovani talenti, offrendo loro un riconoscimento concreto e uno stimolo a credere nelle proprie capacità e nel proprio futuro».



Momento di approfondimento culturale con lo storico medievalista Antonio D’Ambrosio, che ha illustrato l’attualità del messaggio francescano, mentre Domenico Bongiorno, consigliere delegato alla Scuola e promotore dell’iniziativa, ha evidenziato il ruolo educativo della manifestazione.



A tutti gli studenti partecipanti è stato consegnato un attestato e un pacco dono contenente un volume offerto dalla Casa Editrice Pellegrini, un’agenda, una penna e una tazza celebrativa. Le borse di studio e i riconoscimenti assegnati ai vincitori hanno premiato creatività, sensibilità e capacità espressiva.



La Borsa di Studio “Francesco Napoli” si conferma così un importante appuntamento per la comunità, capace di unire memoria, cultura e formazione, investendo concretamente sulle nuove generazioni e sulla valorizzazione del territorio.