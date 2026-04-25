Successo per la IV edizione della manifestazione dedicata ai prodotti a km 0: tra show cooking, talk e musica, il territorio rilancia identità e filiera agricola

Boom di presenze a Bisignano per la quarta edizione dell’Agri City Festival, la manifestazione dedicata al broccolo di rapa e ai prodotti a chilometro zero che si conferma, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più partecipati del territorio.

L’evento, ideato e promosso dall’assessorato all’Agricoltura del Comune, in collaborazione con Regione Calabria, Calabria Straordinaria e Arsac, ha saputo coniugare il mondo agricolo con una proposta culturale ampia, inclusiva e fortemente identitaria. Un format che funziona perché tiene insieme filiera, racconto e comunità.

Cuore della manifestazione l’area food, dove il broccolo di rapa è stato protagonista assoluto tra degustazioni, incontri con i produttori e show cooking. Le dimostrazioni culinarie dal vivo hanno valorizzato il prodotto simbolo del territorio, reinterpretato dagli chef Antonio Franzè ed Enzo Barbieri per AIC, Mario Grillo per Cia Nord e Francesco Cariati per Campagna Amica-Coldiretti.

Accanto alla dimensione gastronomica, spazio al confronto con l’area talk moderata dal giornalista Valerio Caparelli. Un momento di approfondimento dedicato alle prospettive del comparto agricolo e, soprattutto, al percorso verso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per il broccolo di rapa di Calabria. Al dibattito hanno partecipato rappresentanti istituzionali, tecnici ed esperti del settore, tra cui il sindaco Francesco Fucile, l’assessore all’Agricoltura Francesco Chiaravalle, il presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, i vertici di Coldiretti, Cia e Confagricoltura, oltre a rappresentanti di Arsac, Università della Calabria e Gal Valle del Crati.

«L’Agri City Festival – ha sottolineato il sindaco Fucile – si conferma un appuntamento capace di valorizzare un prodotto simbolo su cui punta l’intero territorio della media Valle del Crati, unendo tradizione agricola e prospettive economiche».

Sulla stessa linea l’assessore Chiaravalle, che ha evidenziato come il settore agricolo rappresenti «un ecosistema complesso, sospeso tra innovazione tecnologica e radicamento nelle tradizioni locali», sottolineando il ruolo centrale della cooperazione tra gli attori della filiera.

Il passaggio più rilevante riguarda però il futuro: il percorso per il riconoscimento IGP del broccolo di rapa calabrese entra in una fase decisiva. Un iter che vede Bisignano in prima linea insieme a Regione Calabria, Arsac, Università e Gal, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità e rafforzare il valore economico del prodotto.

A chiudere la manifestazione, in una piazza gremita, il concerto del gruppo folk Dance Tarantella, che ha trasformato viale Roma in un grande spazio collettivo di festa. Un finale coerente con lo spirito dell’evento: identità, partecipazione e territorio.

Archiviata l’edizione 2026, l’organizzazione guarda già avanti. L’Agri City Festival tornerà nel 2027, con l’ambizione di consolidare ulteriormente un modello che, almeno qui, sta dimostrando di funzionare.