I lavori di bitumazione sono programmati per i prossimi 4 e 5 maggio: ecco quali sono i percorsi alternativi istituiti per gli autobus

Per consentire l’effettuazione dei lavori di scarifica e successiva bitumazione su Corso L. Fera, disposti dal settore 7 LLPP, il comando della Polizia Municipale ha emesso ordinanza di modifica temporanea della viabilità sull’area interessata al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e agli addetti ai lavori.

In particolare, Giorno 4 maggio 2026, su Corso Luigi Fera, nel tratto da Piazza Bilotti a via Guido Dorso viene istituito il divieto di sosta su ambo i lati , dalle ore 22:00 del 3 maggio alle ore 19:00 del 4 maggio. Dalle ore 5:00 alle ore 19:00 del 4 maggio vengono istituiti: il restringimento della carreggiata su tratti alterni; Il limite massimo di velocità di 30 km/h; il divieto di transito ai veicoli con massa pari o superiore a 35 quintali (estensibile a tutte le categorie in caso di necessità operative).

Giorno 5 maggio 2026, nel tratto compreso tra via Guido Dorso a via Alberto Serra viene istituito il divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 22:00 del 4 maggio alle ore 19:00 del 5 maggio. Dalle ore 5:00 alle ore 19:00 del 5 maggio sono, invece, istituiti: Il restringimento della carreggiata su tratti alterni; Il limite massimo di velocità di 30 km/h; il divieto di transito ai veicoli con massa pari o superiore a 35 quintali (estensibile a tutte le categorie in caso di necessità operative).

A seguito del provvedimento della polizia locale sono stati istituiti dei percorsi alternativi degli autobus. • In uscita dall’autostazione: via A. Quintieri – viale G. Mancini; • In entrata all’autostazione: viale G. e F. Falcone – via G. Dorso. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione, al rispetto della segnaletica e alla prudenza, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e consentire il regolare svolgimento dei lavori