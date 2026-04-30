In occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore del S.S. Crocifisso, presso il Santuario-Convento della Riforma e per le strade della città, e, in particolare, della processione in programma il prossimo 3 maggio, tenuto conto, in aggiunta alle funzioni religiose, delle diverse manifestazioni ed eventi, in programma nel piazzale antistante il Santuario, ma anche in alcune aree limitrofe, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta nelle strade direttamente interessate dallo svolgimento delle iniziative programmate.

In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale ha istituito : 1) fino alle ore 24,00 del 4 maggio, il divieto di sosta con rimozione su: Via Riforma (ambo i lati) e sul Piazzale antistante il Santuario, per tutta la sua estensione; 2) Venerdì 1° Maggio, il divieto di transito temporaneo: dalle ore 19,00 alle ore 21,00, durante il passaggio della Processione del SS. Crocifisso su: Santuario SS Crocifisso, via Riforma, via A. Monaco, Palazzine Ferrovieri, Via A. Monaco, viale Della Repubblica, via F. Migliori (sosta all’interno del piazzale dell’Ospedale Civile dell’Annunziata), via F. Migliori, via Del Sempione, Piazza Riforma, via Romualdo Montagna, Piazzale Casa S. Francesco (breve sosta), via F. Principe, via P. Perugini, via R. Montagna, via Riforma-Santuario SS Crocifisso; 3) Domenica 3 Maggio, il divieto di transito temporaneo: dalle ore 11 alle ore 12, al passaggio del Complesso Bandistico “Città di Mendicino” su: Piazza Riforma, via A. Monaco, via Riforma, Santuario SS. Crocefisso. Inoltre, sempre il 3 maggio, divieto di transito temporaneo, dalle ore 18,30 alle ore 23,00, al passaggio della processione sul seguente percorso: Santuario SS Crocifisso, via Riforma, Piazza Riforma, via V. Veneto, via R. Misasi, via Roma, Piazza Loreto, via G. Caloprese, Piazza C.F. Bilotti, viale Degli Alimena, Piazza Scura, via Montesanto, viale Trieste, Piazza Carratelli, Piazza dei Bruzi, Corso Umberto, Piazza Riforma, via Riforma, Santuario SS. Crocifisso.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.