Cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Gino De Vincenti, figura storica e punto di riferimento del Partito Democratico cosentino, da sempre protagonista attivo della politica del territorio. La sua morte lascia un vuoto profondo non solo nella comunità di Bocchigliero, la città che ha amministrato con passione e dedizione, ma in tutta l’area interna della Calabria che oggi perde un uomo autentico, vicino alla gente e alle sue esigenze quotidiane.

Amatissimo sindaco, De Vincenti ha incarnato un modo di fare politica fondato sull’ascolto, sul dialogo e sul rapporto diretto con cittadini, iscritti e simpatizzanti del partito. Un legame umano e politico che rappresenta ancora oggi un modello e che il Pd ha dichiarato di voler recuperare, soprattutto nei territori più fragili e spesso dimenticati.

La sua scomparsa ha colpito duramente anche il circolo Pd di Bocchigliero, scosso e addolorato da una perdita che va ben oltre il piano politico. A loro, così come a tutta la comunità democratica locale, è arrivato un messaggio di sostegno e vicinanza in un momento di grande dolore. Sempre impegnato nel cammino di riscatto della Calabria, Gino De Vincenti è stato un amministratore attento alle tematiche ambientali e un convinto sostenitore dello sviluppo delle aree interne, comprendendo fin da subito come la crescita della regione non potesse prescindere dal rafforzamento socioeconomico dell’entroterra. La consigliera regionale Rosellina Madeo ha partecipato con commozione al lutto.

«L’Amministrazione comunale, profondamente colpita, partecipa con sincera commozione al dolore per la scomparsa del dott. Luigi De Vincenti, già Sindaco della nostra comunità – scrivono in una nota dal Comune di Bocchigliero -. La sua prematura perdita lascia un grande vuoto e suscita in tutti noi un sentimento di profonda tristezza. Nel corso del suo mandato ha servito il Comune con dedizione, competenza e senso delle istituzioni. In segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della comunità, nel giorno delle esequie verrà proclamato il lutto cittadino e saranno sospese tutte le manifestazioni in programma. In questo momento di così grande dolore, tutta l’Amministrazione si unisce in un abbraccio sincero al figlio Giovanni, ai familiari e a quanti ne piangono la scomparsa, condividendo il lutto e custodendone con rispetto il ricordo».