Arrivano oltre 16 milioni dalla Regione e risorse proprie dell’Ateneo: garantito il 100% delle borse per l’anno in corso

Nessuno resterà escluso. L’Università della Calabria raggiunge anche quest’anno la copertura totale delle borse di studio, garantendo il sostegno al 100% degli studenti idonei. Saranno circa 9mila i beneficiari complessivi.

Un risultato che arriva grazie alla sinergia con la Regione Calabria, che ha stanziato un’ulteriore tranche di finanziamento pari a 16,7 milioni di euro nell’ambito dei fondi PR FESR FSE+ 2021-2027. Risorse destinate a coprire gran parte del fabbisogno residuo, in particolare per quegli studenti che, pur idonei, non avevano ancora ricevuto il contributo.

A questo intervento si aggiunge lo sforzo diretto dell’Ateneo, che ha deciso di integrare i fondi con risorse proprie per circa 6 milioni di euro, così da assicurare la copertura completa e non lasciare indietro nessuno.

«Garantire il diritto allo studio è un pilastro della nostra missione accademica», ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco, sottolineando come l’intervento sia stato necessario per assicurare un diritto fondamentale agli studenti.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Il rettore evidenzia infatti come la nuova normativa regionale possa segnare un cambio di passo significativo. Dal prossimo anno, il diritto allo studio diventerà una priorità strategica per la Regione, con tempi di erogazione più certi e anticipati.

L’obiettivo è chiaro: evitare le attese prolungate che negli anni hanno caratterizzato l’assegnazione delle borse e rendere il sostegno disponibile già all’inizio dell’anno accademico, a partire da settembre.

Un passaggio che punta a rafforzare l’attrattività degli atenei calabresi e a rendere più accessibile il percorso universitario, soprattutto per chi parte da condizioni economiche più fragili.