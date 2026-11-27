«Nel corso del dibattito consiliare sulla sicurezza avvenuto ieri a Rende, pur prendendo atto del voto di astensione alla proposta di istituire una commissione specifica, si è colto un segnale positivo: la disponibilità della maggioranza a riconoscere nella I commissione consiliare, già esistente, la sede istituzionale idonea ad affrontare e approfondire tale tematiche, anche attraverso un percorso di confronto e collaborazione con le altre commissioni». Lo afferma in una nota la consigliera Stefania Galassi, prima firmataria della mozione.

Nel comunicato si parla di una discussione che ha mostrato due visioni differenti. «Da una parte la richiesta di uno strumento consiliare dedicato alla prevenzione sulla sicurezza, dall’altra la convinzione che le competenze esistenti siano sufficienti e che una nuova commissione rischi di produrre un messaggio politico sbagliato sulla città» si è scritto con riferimento al sindaco Sandro Principe.

Per Galassi «sui temi della sicurezza, della vivibilità urbana e della tutela dei cittadini non dovrebbero prevalere steccati politici ma la volontà concreta di individuare soluzioni e mettere a disposizione le competenze di ciascuno». «In questo quadro – aggiunge - la Prima Commissione consiliare, Affari Istituzionali, presieduta da Francesco Tenuta e composta da Stefania Galassi, Adriana Calvelli, Marinella Castiglione e Massimo La Deda, può rappresentare per il sindaco Sandro Principe il naturale punto di riferimento istituzionale per avviare un approfondimento serio e condiviso, così, come esplicitamente espresso dallo stesso, che ha chiesto di verbalizzare la sua astensione così motivandola».

L’intento della Consigliera Galassi non era alimentare una rappresentazione emergenziale della città, né sottovalutare le preoccupazioni che provengono dai cittadini. «Lo sforzo elaborativo, riconosciuto dal Sindaco Principe - fa presente - non ha tuttavia fatto seguito all’effettiva richiesta posta attraverso la mozione, ovvero quello di dotare il consiglio comunale di Rende di uno strumento preventivo e di uno spazio in più dedicato al dialogo sulle tematiche concernenti la sicurezza urbana. Riconoscere le criticità non significa fare allarmismo, così come promuovere la collaborazione istituzionale non significa rinunciare al proprio ruolo politico».

Galassi, rammaricata, ha comunque accolto positivamente la possibilità di sviluppare il confronto all’interno della I commissione come organismo consiliare individuato dal Sindaco, nella convinzione che il dialogo, anche tra posizioni differenti, possa produrre risultati utili alla comunità. «Il lavoro istituzionale, se svolto con serietà e apertura, può contribuire a dare risposte concrete alle istanze dei cittadini e a rafforzare la fiducia nelle istituzioni. Il confronto nell’ultimo Consiglio, pur nella diversità delle posizioni e degli esiti del voto, ha dunque rappresentato un punto di partenza – ha concluso -. Si partirà dunque dalle competenze dei membri della I commissione per valutare sia le tematiche inerenti alla sicurezza urbana che il welfare per studiare il disagio giovanile, in attesa della stesura definitiva del nuovo regolamento e statuto comunale».