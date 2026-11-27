Sono 657 i cantieri calabresi che rischiano di fermarsi a causa del mancato riconoscimento dei ristori per il caro materiali relativi al 2025. Di questi, ben 570, pari all’86,8%, riguardano opere di competenza degli enti locali. Una percentuale che colloca la Calabria al primo posto in Italia e che evidenzia la portata delle possibili ricadute sulle comunità, sulla realizzazione delle infrastrutture e sulla tenuta del sistema imprenditoriale regionale.

È quanto emerge dall’analisi elaborata dalla Direzione Affari economici, Finanza e Centro studi dell’Ance, sulla base dei dati CNCE_Edilconnect relativi ai cantieri attivi al 30 novembre 2025 e alle gare precedenti al 30 giugno 2023.

A esprimere forte preoccupazione è il presidente di Ance Calabria, e vice presidente nazionale, Roberto Rugna, anche a nome dei presidenti delle cinque associazioni territoriali Luigi Alfieri (Catanzaro), Giuseppe Galiano (Cosenza), Giuseppe Sammarco (Crotone), Michele Laganà (Reggio Calabria) e Domenico Ceravolo (Vibo Valentia).

«Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario. La situazione calabrese assume una particolare gravità proprio per l’elevatissima incidenza dei cantieri degli enti locali, che riguarda opere direttamente legate alla sicurezza, alla qualità della vita dei cittadini e allo sviluppo dei territori».

L’indagine Ance censisce complessivamente 12.917 cantieri in attesa dei ristori a livello nazionale, di cui 4.873 nel Mezzogiorno. La Calabria concentra il 13,5% dei cantieri interessati nel Sud e nelle Isole, con un’incidenza delle opere di competenza degli enti locali nettamente superiore sia alla media meridionale, pari al 71%, sia a quella nazionale, del 59%.

Nel dettaglio, oltre ai 570 cantieri riconducibili a Comuni, Province e Regione, 35 (5,3%) fanno capo a società a partecipazione pubblica, come Anas e Rfi, 21 (3,2%) a enti pubblici non economici, quali aziende sanitarie, università, istituti per l’edilizia popolare e autorità portuali, 14 (2,1%) alle amministrazioni dello Stato e 17 (2,6%) ad altri soggetti, tra cui consorzi di bonifica e società di gestione dei servizi idrici ed energetici.

A fronte di questa situazione, secondo l’analisi dell’Ance, il disegno di legge di bilancio 2027 non prevede risorse destinate ai ristori per il caro materiali.

«Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e pubbliche amministrazioni hanno fatto per mettere a terra il Pnrr. Le aziende hanno sostenuto maggiori costi per assicurare la continuità dei lavori, assumendosi responsabilità e impegni finanziari che oggi rischiano di gravare pesantemente sui loro bilanci. Il mancato pagamento dei ristori compromette la capacità delle imprese di programmare le proprie attività, rispettare gli impegni con lavoratori e fornitori e affrontare nuovi investimenti».

Ance Calabria e le cinque associazioni territoriali chiedono pertanto al Governo e al Parlamento di individuare, nell’ambito della legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire il pagamento delle compensazioni spettanti alle imprese.

«In una regione che ha un enorme fabbisogno infrastrutturale, mettere a rischio 570 cantieri degli enti locali significa esporre a possibili rallentamenti interventi di edilizia scolastica, viabilità, difesa del territorio, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale. È prioritario trovare le risorse per pagare le imprese, garantire la prosecuzione delle opere pubbliche e non compromettere la crescita e l’occupazione della Calabria», conclude Rugna.