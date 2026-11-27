Il furto avvenuto in pieno giorno ai danni di una parafarmacia in via Alimena riaccende il dibattito sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione del centro cittadino. A intervenire sulla vicenda è Fratelli d’Italia, che punta l’attenzione sulle criticità della zona e chiede all’Amministrazione comunale un intervento immediato. Secondo il partito, l’episodio rappresenta un ulteriore campanello d’allarme in un contesto caratterizzato da problemi di illuminazione, manutenzione del verde, pulizia e condizioni dei marciapiedi.

Via Alimena e via 24 Maggio, il centro perde vitalità

Nel mirino di Fratelli d’Italia c’è soprattutto lo stato di via Alimena, descritta come una strada segnata da illuminazione pubblica insufficiente, alberi non adeguatamente potati, marciapiedi dissestati e scarsa manutenzione. Una situazione che, secondo il partito, penalizza non soltanto le attività commerciali, ma anche i residenti e i cittadini che frequentano quotidianamente la zona.

Le criticità, inoltre, riguarderebbero anche la vicina via 24 Maggio. FdI segnala un progressivo svuotamento delle due strade, con un fenomeno particolarmente evidente anche nelle ore diurne. «Alle due del pomeriggio, quando il centro dovrebbe essere attraversato e vissuto, il passeggio è ormai quasi inesistente», evidenzia il partito. Un quadro che, secondo la formazione politica, rischia di compromettere ulteriormente la vitalità commerciale e sociale del cuore cittadino.

L’illuminazione e il confronto con l’investimento su Corso Mazzini

Tra le questioni sollevate c’è quella dell’illuminazione pubblica. Fratelli d’Italia richiama l’attenzione sull’investimento da 1,39 milioni di euro annunciato dall’Amministrazione Caruso per l’efficientamento energetico dell’illuminazione di Corso Mazzini. Il partito precisa di non contestare l’intervento previsto sul principale asse commerciale cittadino, ma chiede perché la stessa attenzione non venga riservata alle strade limitrofe, a partire proprio da via Alimena e via 24 Maggio.

«Una strada al buio è una strada nella quale diminuiscono visibilità, controllo e possibilità di prevenire situazioni di rischio», sostiene FdI, sottolineando come l’illuminazione pubblica rappresenti un servizio essenziale anche sotto il profilo della sicurezza.

L’appello al sindaco Caruso

Fratelli d’Italia chiama direttamente in causa il sindaco Franz Caruso, chiedendo all’Amministrazione comunale di chiarire le proprie priorità e di estendere gli interventi di riqualificazione anche alle zone meno centrali rispetto alle principali vetrine cittadine. «La sicurezza non si garantisce con gli annunci, così come la riqualificazione urbana non può riguardare soltanto le strade più visibili», è la posizione espressa dal partito, che richiama l’attenzione sulle esigenze quotidiane di commercianti, residenti e lavoratori.

Le richieste: più luce, manutenzione e controlli

La richiesta rivolta all’Amministrazione è quella di intervenire senza ulteriori ritardi attraverso una serie di azioni concrete. In particolare, Fratelli d’Italia sollecita:

Il ripristino di un’adeguata illuminazione pubblica in via Alimena e nelle strade limitrofe;

in via Alimena e nelle strade limitrofe; La potatura del verde per migliorare visibilità e sicurezza;

per migliorare visibilità e sicurezza; La sistemazione dei marciapiedi dissestati;

dissestati; Una maggiore pulizia e manutenzione degli spazi pubblici ;

; Il rafforzamento dei controlli sul territorio.

Il partito conclude chiedendo al sindaco e all’Amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità, contestando una visione della città affidata ai progetti futuri e richiamando la necessità di risposte immediate. «I cittadini non hanno bisogno di altre narrazioni su Cosenza 2050, ma di una città nella quale poter vivere, passeggiare e lavorare senza paura. Non domani, non nelle promesse di un progetto futuro, ma oggi», è la conclusione dell’intervento di Fratelli d’Italia.