La perturbazione attesa raggiungerà la Calabria tra la notte e le prime ore del mattino con precipitazioni sul versante tirrenico. Migliora dal mattino, in calo le temperature
La perturbazione di cui abbiamo parlato nello scorso articolo (allegare link) raggiungerà la Calabria nelle prossime ore apportando locali piogge e temporali. In particolare tra le ore notturne e le prime ore del mattino sono previste precipitazioni localmente moderate lungo la fascia Tirrenica a partire dal Cosentino, lametino per poi raggiungere il Vibonese e il Reggino con possibilità di sconfinamenti nelle relative aree interne. Altrove invece continuerà il bel tempo anche se non è da escludere qualche piovasco lungo le aree Joniche tra Reggino e Catanzarese.
Poi, già dal mattino è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e temperature in nuovo calo con valori che raggiungeranno nuovamente le medie stagionali.