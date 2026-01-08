La Calabria si conferma terra fortunata con il 10eLotto, che nell’estrazione di mercoledì 7 gennaio ha regalato due vincite significative tra il Crotonese e la provincia di Cosenza. Un doppio colpo che riporta l’attenzione sulla regione, protagonista di una tornata particolarmente generosa del gioco.

La vincita più consistente è stata registrata a Cotronei, in provincia di Crotone, dove un fortunato giocatore ha centrato un “9” che gli ha fruttato 20mila euro. Pochi chilometri più a nord, la fortuna ha fatto tappa anche a Corigliano-Rossano, dove un “7 Oro” ha consentito di portare a casa un premio da 8mila euro.

Due episodi che si inseriscono in un quadro nazionale particolarmente positivo: l’ultimo concorso del 10eLotto ha infatti distribuito premi per complessivi 19,7 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, il montepremi complessivo erogato ha già raggiunto quota 84,2 milioni di euro, confermando il gioco tra i più seguiti e apprezzati.

Per la Calabria, queste vincite rappresentano non solo un momento di entusiasmo per i territori coinvolti, ma anche l’ennesima conferma di una presenza costante tra le regioni premiate dal 10eLotto, che continua a sorridere anche al Sud.