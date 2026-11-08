Si è chiusa la prima edizione del Calabria Wine & Film Fest, tre giornate tra cinema, vino ed esperienze sul territorio al Castello di Serragiumenta. Gli organizzatori parlano di una partecipazione ampia e annunciano una seconda edizione. Il festival è stato sostenuto dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

Il programma ha previsto bike tour, sessioni di yoga, escursioni nel Pollino e, nell’ultima giornata, una degustazione di vino bendata.

Il premio «Calabria in corto»

Il premio «Calabria in corto» è andato ai registi Noemi Arfuso, Andrea Belcastro e Giacomo Triglia e all’attore Dario De Luca, presenti al festival. Arfuso ha vinto il premio per il miglior cortometraggio alla 41ª Settimana internazionale della critica della Mostra del Cinema di Venezia. Belcastro, regista e sceneggiatore, è stato selezionato e premiato in oltre 80 festival. Triglia ha firmato videoclip per artisti come Jovanotti, Måneskin e Brunori Sas. De Luca è tra i protagonisti di «La vera leggenda di Tony Vilar» (2006), primo lungometraggio di Giuseppe Gagliardi.

Ai premiati è stata consegnata una «gummula» in ceramica realizzata da La Terracotta di Maurizio Russo.

La seconda edizione

«Questa prima edizione non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza», ha dichiarato il coorganizzatore Luigi D’Alife. «Il Calabria Wine & Film Fest tornerà con una seconda edizione, con nuove esperienze, nuove storie e la stessa ambizione di raccontare una Calabria autentica».

Il progetto è finanziato con risorse Pac 2014-2020, Azione 6.8.3, nell’ambito dell’avviso pubblico «Agorà Calabria».