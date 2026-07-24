Nel 2025 il 44,2% del lavoro dell’ente è stato destinato allo sviluppo della competitività, contro il 30,1% dell’anno precedente

Meno tempo assorbito dal funzionamento interno e una quota crescente di attività e costi destinata allo sviluppo del sistema produttivo. È il quadro che emerge dal Report 2025 sulla misurazione dei costi e dei processi della Camera di Commercio di Cosenza, elaborato attraverso il Sistema integrato di Unioncamere.

Nel corso dell’anno, il 44,2% del tempo lavorativo del personale camerale è stato dedicato alla macrofunzione “Sviluppo della competitività”. Nel 2024 la stessa percentuale si fermava al 30,1%: l’aumento è quindi pari a 14,1 punti percentuali.

Il 14,7% del lavoro destinato al funzionamento interno

Le attività necessarie al funzionamento dell’ente hanno assorbito il 14,7% del tempo complessivo del personale. In questa categoria rientrano la gestione delle risorse umane, la predisposizione del bilancio, gli acquisti e i servizi connessi alla sede.

La parte restante del lavoro è stata impiegata nei servizi camerali e nelle attività rivolte alle imprese. Il dato, secondo l’ente, evidenzia la scelta di limitare l’incidenza dei processi interni e concentrare maggiori energie sul sostegno diretto al tessuto economico provinciale.

Il confronto tra le due annualità indica uno spostamento delle risorse umane verso programmi e servizi finalizzati alla nascita, alla crescita e al consolidamento delle attività economiche.

Aumenta la quota dei costi per la competitività

La variazione riguarda anche la distribuzione dei costi. La quota imputata alla macrofunzione “Sviluppo della competitività” è passata dal 21,7% del 2024 al 30,9% del 2025, con un incremento di 9,2 punti percentuali.

La percentuale fotografa l’incidenza dei costi destinati a questa area sul complesso delle attività camerali. Il Report non indica nel comunicato gli importi assoluti, ma evidenzia un peso maggiore degli investimenti rivolti ai servizi per il sistema produttivo.

L’incremento comprende l’organizzazione dei bandi e delle misure di sostegno economico, i percorsi formativi e le iniziative dedicate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione.

Bandi, formazione e sostegno alle aziende

Dietro i dati del monitoraggio rientrano le attività di orientamento e assistenza offerte agli imprenditori nelle diverse fasi della vita aziendale. La Camera accompagna inoltre la creazione di nuove imprese e sostiene i progetti orientati all’innovazione dei processi produttivi e commerciali.

Tra le misure più recenti figurano anche gli interventi straordinari rivolti alle aziende danneggiate dagli eventi alluvionali. Per favorire la ripresa delle attività colpite è stato attivato uno specifico bando.

A questi strumenti si aggiungono i programmi di formazione e accompagnamento, destinati a rafforzare le competenze e la capacità competitiva delle imprese cosentine.

Il ruolo del Registro delle Imprese

Il monitoraggio sulla macrofunzione “Sviluppo della competitività” non comprende il lavoro svolto dal Registro delle Imprese. Questo servizio continua tuttavia a incidere sull’efficienza del sistema economico provinciale attraverso la gestione delle pratiche amministrative e il supporto agli operatori.