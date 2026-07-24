Una barca confiscata diventa il simbolo di un viaggio dedicato alla tutela del mare, alla legalità e all’inclusione. Mavisu approderà sabato 25 luglio al Porto di Crotone per inaugurare “Mare Dentro”, il progetto itinerante promosso dall’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria insieme al Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro.

Quella di Crotone sarà la prima delle sette tappe previste lungo le coste calabresi. L’appuntamento è in via Molo Porto Vecchio, dove istituzioni, associazioni, scuole, forze dell’ordine e rappresentanti del territorio si confronteranno sulla protezione delle aree marine, sulla corretta fruizione delle risorse ambientali e sulle opportunità educative e sociali legate al mare.

Mavisu, dalla confisca al viaggio nei porti calabresi

La barca a vela Mavisu è stata affidata dalla Prefettura di Catanzaro all’Ente per i Parchi Marini Regionali dopo la confisca disposta nell’ambito di un’operazione della Guardia Costiera.

L’imbarcazione viene così restituita alla collettività attraverso un progetto che unisce legalità, educazione ambientale, reinserimento e valorizzazione dei territori. Guidato dal direttore generale Raffaele Greco, il percorso porterà nei porti calabresi attività istituzionali, laboratori, degustazioni, spettacoli e momenti di confronto con le comunità locali.

«Mavisu porterà nei porti il valore delle aree protette» è il messaggio con il quale Greco presenta la missione dell’iniziativa. Il mare viene proposto non soltanto come risorsa naturale da difendere, ma anche come spazio di responsabilità, formazione e costruzione di nuove opportunità.

Il programma della tappa di Crotone

La giornata inizierà alle 18.30 con un brindisi a bordo di Mavisu, alla presenza della stampa e delle istituzioni. Alle 19.30 si terrà il talk “La Calabria, una montagna in mezzo al mare”, coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto.

Il confronto sarà dedicato alla legalità, al ruolo dei giovani, all’inclusione, alle aree protette e alla fruizione sostenibile dei territori costieri e dell’entroterra. Nel corso dell’incontro saranno affrontati anche i temi dell’educazione alimentare, della gastronomia, della sensibilizzazione ambientale rivolta ai bambini e dei Marcatori Identitari Distintivi della Calabria.

Interverranno, insieme al direttore Greco, rappresentanti del Comune di Crotone e delle amministrazioni di Melissa, Cirò Marina e Cirò, oltre agli esponenti di Akrea, Club Velico Crotone, Yachting Kroton Club, Istituto nautico “Mario Ciliberto” e della rete associativa coinvolta. Parteciperanno anche Capitaneria di Porto, forze dell’ordine e Autorità portuale.

“Ogni Lattina Vale” per promuovere il riciclo

La tappa inaugurale ospiterà anche “Nei Parchi Marini Regionali della Calabria – Ogni Lattina Vale”, il progetto realizzato dall’EPMR insieme al Consorzio nazionale Imballaggio Alluminio.

L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e visitatori sulla raccolta e sul riciclo delle lattine per bevande, collegando i comportamenti quotidiani alla tutela delle spiagge, del mare e degli ecosistemi costieri.

Il recupero dell’alluminio diventa così parte del racconto più ampio di “Mare Dentro”, costruito intorno alla necessità di trasformare la conoscenza ambientale in responsabilità condivisa.

Visori immersivi e attività dedicate ai bambini

Una parte del programma sarà rivolta alle famiglie e ai più piccoli. Durante l’evento sarà distribuito un album da colorare realizzato da Coccole Books, con testi e immagini ispirati al Calendario 2026 dei Parchi Marini Regionali della Calabria.

Attraverso creature marine, miti, luoghi, personaggi e simboli identitari, i bambini potranno avvicinarsi alla conoscenza delle aree protette e dei Marcatori Identitari Distintivi della regione.

I partecipanti potranno inoltre esplorare virtualmente i Parchi Marini Regionali attraverso appositi visori messi a disposizione dall’EPMR. L’esperienza immersiva consentirà di conoscere ambienti e paesaggi anche da una prospettiva difficilmente accessibile nella fruizione ordinaria.

Show cooking e omaggio musicale a Mina

Alle 21 il programma proseguirà con lo show cooking dello chef Luciano Algieri, condotto da Roberto Cannizzaro per Roka Produzioni. Il servizio beverage sarà curato da Cantine Zito, con Acqua Fabrizia partner dell’iniziativa.

Alle 21.30 spazio alla musica con il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Maria Tramontana, alla voce, e Ferruccio Messinese, al pianoforte e alle tastiere, proporranno un omaggio a Mina attraverso alcuni dei brani più conosciuti della cantante, da “E penso a te” a “Grande, grande, grande”, fino a “Mi sei scoppiato dentro il cuore”.

Il Club Velico Crotone promuoverà anche una dimostrazione con le imbarcazioni Optimist e i bambini iscritti ai propri corsi.

Le sette tappe di Mare Dentro

Dopo l’appuntamento inaugurale di Crotone, Mavisu raggiungerà Catanzaro il 29 luglio e Locri il 31 luglio. Il viaggio continuerà il 6 agosto a Reggio Calabria, l’11 agosto a Tropea, il 25 agosto a Cetraro e si concluderà il 31 agosto a Praia a Mare, nell’area dell’Isola Dino.