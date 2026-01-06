Una giornata all’insegna di tante attività sportive sotto la guida attenta e professionale dei tecnici della Fipav Cosenza e della FISDR

Natale e l'Epifania sono per tanti bambini e ragazzi due giornate magiche . Ma, purtroppo, non sempre è così per tutti. Alcuni gesti, azioni, coinvolgimento emotivo, hanno maggiore valore e significato per chi vive situazioni di fragilità di disagio e difficoltà ad affrontare quotidianamente la vita. Per questo motivo *l'ETS Calcia L'Autismo rappresentata da Gigi Lupo, insieme all'ASD A.S.D Camigliatello Silano, in condivisione con l'ATS n. 3 del Medio Valle del Crati, ha voluto dedicare, in questo inizio del 2026, più giornate incardinate al progetto inclusivo "Non lasciarmi solo" che da molti mesi, oramai, vede tanti ragazzi e ragazze con autismo e altre disabilità intellettive svolgere varie attività sportive e non solo.

Con la gioiosa accoglienza di Babbo Natale e della Befana, i quali hanno distribuito i tradizionali doni, nella Palestra delle scuole medie di Camigliatello Silano si è dato vita, proprio in occasione della ricorrenza dell'Epifania una giornata con tante attività sportive sotto la guida attenta e professionale dei tecnici della Fipav Cosenza e della FISDR.

Presenti vari rappresentanti istituzionali, uno fra tutti, del sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco e, ha fatto pervenire un messaggio di incoraggiamento a proseguite con passione e determinazione le meritorie attività inclusive l'assessore regionale all'inclusione sociale Pasqualina Straface.

Giornate che oltre a distribuire caramelle e leccornie ha trasmesso per in tanti genitori presenti tante Gioia e momenti di serenità. Per questi meraviglioso ragazzi e ragazze speciali la Befana non ha portato certamente cenere e carbone ma tanto amore e gioia tramite lo sport.