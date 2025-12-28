Sarà Piero Tucci, storico speaker e DJ del Cosenza Calcio, il DJ ufficiale del Capodanno 2026 del Comune di Cosenza. Un nome che, per la città, non è solo musica ma identità, memoria collettiva e appartenenza, pronto a trasformare la notte di San Silvestro in una lunga festa condivisa.

Al termine del concerto di Dario Brunori, evento clou del programma organizzato dal Comune per salutare l’arrivo del nuovo anno, la piazza non si svuoterà. Anzi, il passaggio al 2026 sarà accompagnato da un dj set firmato Piero Tucci, pensato per coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti, con una selezione musicale capace di tenere insieme energia, ricordi e voglia di futuro.

Figura centrale da anni nel panorama musicale e sportivo cittadino, Tucci rappresenta una colonna sonora riconoscibile per migliaia di cosentini. La sua presenza dietro la consolle nel momento simbolico del cambio d’anno rende l’appuntamento ancora più significativo: non solo un evento di spettacolo, ma una scelta che parla alla città e alla sua storia recente.

Il Capodanno 2026 si preannuncia così come una notte lunga e partecipata, in cui il grande concerto e il dj set si fonderanno in un’unica esperienza collettiva. Prima le emozioni della musica d’autore, poi il ritmo e la festa fino a notte fonda, con un protagonista che da anni fa ballare, cantare ed esultare Cosenza.